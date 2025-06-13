高雄豪雨急撤384人　陳其邁視察！示警晚間8時前雨勢仍顯著

▲陳其邁視察北斗抽水站周遭道路側溝清疏。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄今（13）日降豪雨，市府除陸續宣布那瑪夏區、茂林區、桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里、寶山里及桃源國民中學，今日停班停課，相關保全戶已撤離384人。由於多區傳出積淹水災情，市長陳其邁也前往視察排水設施及疏通側溝狀態，呼籲晚上8點前仍是豪雨顯著時段，務必配合防災措施。

熱帶性低氣壓通過南台灣，依據中央氣象署發佈今日8點至晚間8點，高雄地區預估雨量為150～250mm屬豪雨等級。一早即在高雄市區降下豪雨，陳其邁隨即前往三民區金獅湖及周邊排水設施現地勘查，並視察鹽埕區北斗抽水站瞭解防洪系統運作，也現地慰勉環保局人員疏通側溝的辛勞。

農業部農村發展及水土保持署目前針對高雄市發布土石流黃色警戒16條，六龜區(12)、桃源區(3)、茂林(1)。 高雄市政府依據土石流黃色警戒，要求六龜區（文武里、中興里、大津里）、桃源區(高中里、建山里)、茂林區(茂林里)等3區6里，合計保全戶384人員完成預防性撤離。

▲▼陳其邁視察北斗抽水站周遭道路側溝清疏。（圖／記者賴文萱翻攝）

水利局表示，金獅湖出流閘門已完成改建，滯洪量因此提升7.8萬噸，總滯洪容量達19.8萬噸，在此次強降雨中有效發揮調節洪水功能，展現工程效益，另上游雙湖公園周圍土堤也正加高施工，預計完工後可再增加約9.6萬噸滯洪量，有效分散仁武地區雨水流入三民區明誠路的負擔，降低沿線低窪地區的淹水風險。

鹽埕區北斗抽水站今日凌晨起已持續運作，抽水站共設置四台抽水機（每台2CMS），總抽水量可達8CMS，目前因應實際狀況啟動一台抽水機組，另愛河沿線的七賢、新樂、大義等抽水站均陸續依即時水位及SOP啟動抽水作業，並於漲潮時段全數機組投入運轉，抽排功能正常，設備運作穩定，沿線各區未發現積淹水情形。

▲▼陳其邁視察視察金獅湖閘門工程。（圖／記者賴文萱翻攝）

這波低氣壓侵襲昨（12）日晚間未出現積淹水情形，今（13）日上午市區部分地區出現局部積水，已全數退水。因應颱風外圍環流影響有可能帶來局部豪大雨，環保局自6月12日至13日期間，累計動員1216人次、各式車輛159車次進行市區主要道路側溝、洩水孔清疏。

清疏長度71.8公里、清除路旁洩水孔14350件及清除溝蓋7771件、覆蓋洩水孔及水溝蓋廢棄物清疏285.8公噸，避免道路積淹水影響交通。

陳其邁特別提醒，到晚間20時前為豪雨影響最顯著時段，請水利局全力掌握即時情勢與應變調度，整備抽水站丶滯洪池丶移動式抽水機等相關設施，加速排除地區積淹水情事；同時也提醒市民，豪雨期間務必持續關注中央氣象署與市府公告資訊，避免進入低窪或地下空間，並配合各項防災措施，共同守護自身與社區安全。