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泰菲變性人大戰！「搶賣淫地盤」打到火辣短裙走光　曼谷街頭鬥毆

▲▼泰菲變性人大戰！穿緊身短裙「不顧走光」　曼谷街頭鬥毆畫面曝。（圖／翻攝自Facebook／Naeya Umar）

▲多名泰籍變性女子在街頭毆打菲律賓籍變性女子。（圖／翻攝自Facebook／Naeya Umar，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷2024年3月曾有上百名泰籍與菲律賓籍的變性人在街頭大亂鬥，連警方都一度控制不了場面，沒想到近日再度發生類似事件，有多名泰籍與菲籍的跨性別性工作者因私人糾紛在街上發生衝突。根據曝光影片可以看到，所有變性人都穿著火辣，但絲毫不害怕底褲曝光，每個人都奮力攻擊，場面十分混亂。

根據TheThaiger 報導，泰國一名變性女子Naeya Umar於11日在她的臉書上傳了多則「街頭混戰」的影片，畫面隨即瘋傳。她指出，事件發生於曼谷鬧區素坤逸11巷，當時有多名泰籍與菲律賓籍變性女子深夜在街頭爆發肢體衝突。

從其中一段影片中可見有數名泰國籍變性女子手持三角錐、拳腳齊下聯手攻擊一名穿著黑色迷你裙的菲律賓籍變性女子，絲毫不在乎走光。而一旁則是有另一名身穿綠色褲子的泰國籍變性人猛踹另一名身穿灰色洋裝的菲律賓籍跨性別女子。

▲▼泰菲變性人大戰！穿緊身短裙「不顧走光」　曼谷街頭鬥毆畫面曝。（圖／翻攝自Facebook／Naeya Umar）

過程中影片拍攝者曾一度出聲喊話，「夠了！夠了！不要再圍毆她們，給她們一點反擊的空間吧！」另一段影片則顯示，一名身穿黑色洋裝的泰國變性人猛踹了一腳跪在地上的菲律賓變性人的後背，並大喊，「走開！」將對方趕走，隨後雙方離開現場。據了解，當地警方並未介入這場糾紛，最終兩邊自行離去。

Naeya Umar表示，影片並不是她所拍攝，自己也未參與衝突，只是朋友請她代為上傳。她解釋，事件起因是因為該名身穿綠褲的泰籍變性女子原本在此賣淫，然而前陣子與男友出國，直到日前回國後重返素坤逸11巷工作，但卻遭到3名菲律賓籍的變性人性工作者要求「讓出地盤」，進而引爆爭執。

▲▼泰菲變性人大戰！穿緊身短裙「不顧走光」　曼谷街頭鬥毆畫面曝。（圖／翻攝自Facebook／Naeya Umar）

▲▼泰菲變性人大戰！穿緊身短裙「不顧走光」　曼谷街頭鬥毆畫面曝。（圖／翻攝自Facebook／Naeya Umar）

身穿綠色褲子的泰籍變性人認為自己身為泰國公民，有權在任何地方工作，拒絕離開，因此與3人爆發衝突。她隨後找來其他泰籍變性女子幫忙，雙方人馬就這樣在街頭大打出手。然而過程中其中一名菲籍變性女子逃跑，才會導致剩餘兩人遭圍毆。

事實上，這已經是素坤逸11巷第二次發生泰菲跨性別性工作者的衝突。早在2024年3月，就曾有「泰國幫」變性人性工作者與「菲律賓幫」變性人性工作者因賣淫市場遭瓜分等各種原因發生糾紛，聚眾上百人到現場鬥毆，連警方都一度無法控制場面。

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