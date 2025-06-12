貓咪趴騎士肩膀「腳一直滑站不穩」畫面曝　後車看了超生氣　

▲男騎士將貓放在肩膀，警方指出已經違法。（圖／翻攝Threads）



記者白珈陽／台中報導

台中市有民眾騎車行經北區中清路、忠明路口，發現前方1名男騎士肩膀上竟趴著1隻白色貓咪，雖然模樣可愛，但讓人擔心貓咪安危，懷疑是不當飼養。對此警方表示，男騎士行為已經違法，可處300元以上600元以下罰鍰，但需要當場查處才成立，關於本案無法對男騎士開罰。

有網友在網路社群Threads指出，他騎車在中清路上時，看到前方一個小小的東西在肩膀上蠕動，定睛一看發現是隻貓咪，「對方騎車期間貓咪的眼睛呈現很瞇的狀態，腳也是一直滑落，又想爬回中間找支撐，真的超危險！」

網友說，他趁著停等紅燈時跟對方說不能這樣子，對方竟稱是貓咪自己爬到肩膀，網友氣憤表示，「不管怎樣帶出門就是要外出籠，貓咪看起來一點都不自在！我騎在後面真的很替貓擔心，如果掉下來怎麼辦？」

台中市第二警分局調查，男騎士於11日在台中市北區與忠明路口，往中區公園路與自由路方向行駛，右肩膀上有貓攀附，違反道交條例第31條第5項機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰。」不過，該違規項目非可由民眾主動檢舉事項，呼籲民眾，如遇此類疑似違規行為，請撥打110由警方即時查處。

第二警分局長鍾承志提醒，機車附載動物或其他物品時，應確保固定妥當、符合規定，避免危及動物安全與交通秩序，以防發生意外。

