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社會 社會焦點 保障人權

台中無業男銀行外搶5萬！被逮身上只剩1600　全拿來辦交保

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區前天（13日）下午發生一起搶劫案，42歲無業的蔡姓男子，在昌平路某銀行前鎖定才剛提領5萬元現金的被害人下手行搶，趁被害人準備搭計程車離去時，立刻上前搶奪裝有現金的牛皮紙袋，隨即騎車逃逸。警方昨天清晨逮獲蔡男，不過5萬元贓款已被花光，全案依搶奪罪移送台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲蔡男搶錢得逞後，跑到自己機車旁騎車逃逸。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第五警分局調查，11日下午3時許，被害人劉姓男子在北屯區昌平路一段的銀行提領5萬元現金，正準備搭車返家時，遭到1名戴黑色口罩、安全帽的男子徒手搶走他手上的牛皮紙袋，並往崇德一路方向逃跑。

警方獲報成立專案小組追查，調閱相關監視器後，發現在案發前曾進入銀行辦理業務的蔡姓男子涉有重嫌，立即報請台中地檢署聲請拘票。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方在蔡身上查獲劉男的牛皮紙袋、印章、鑰匙等證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

昨天清晨2時許，警方在南屯區公益路與惠中路口逮獲蔡男，並在蔡身上查獲劉男的牛皮紙袋、印章、鑰匙等證物，不過紙袋內的5萬元現金已被蔡花完。據了解，蔡男無業，因缺錢花用且積欠銀行債務，才鋌而走險犯案。經警方依搶奪罪移送台中地檢署，檢察官複訊後命蔡就以他身上所剩的1600元交保。

本案警方在獲報的12小時內破案。第五警分局長劉其賢表示，本案能迅速破案有賴警方平時對轄區動態的掌握與監視系統的整合應用，未來將持續強化治安防護網，保障市民生命財產安全。

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