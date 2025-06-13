快訊／豪雨範圍擴大　11縣市防雨彈

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署持續針對11縣市發布豪大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今(13)日台東縣山區及雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，台中、彰化、南投、台東地區、蘭嶼、綠島及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

豪雨特報

影響時間：13日下午至13日晚上

＊豪雨：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區

＊大雨：台中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣山區、台東縣、蘭嶼綠島

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日西南風增強，水氣多、天氣相當不穩定，各地易有短延時強降雨出現，局部並有大雨出現的機率，其中在嘉義以南及東南部地區為降雨熱區，尤其南部地區降雨最持續、明顯，可能有局部大雨甚至豪雨發生，強對流常伴隨雷擊及強陣風。

今晚到明日清晨，全台仍在偏西南風環境中，降雨將持續影響中南部地區，但整體雨勢將比白天稍有趨緩。明天水氣稍減，中南部仍有局部陣雨或雷雨，其他地區則為午後雷陣雨天氣。

氣溫方面，各地高溫約28至31度，低溫約25、26度，沒下雨時仍感受悶熱。



資料來源：氣象署