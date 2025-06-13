真人版野豬騎士！9歲弟騎專屬坐騎60秒到學校　馴獸片破5480萬觀看

圖文／鏡週刊

真．野豬騎士！知名手遊《部落衝突》和《皇室戰爭》中的經典角色騎著野豬，意外成為網路用語哏，但沒想到真的有小學生騎「野豬」上學，短短1分鐘內就能抵達校門。

綜合外媒報導，巴西吉勞杜龐西亞諾（Girau do Ponciano）9歲男童古提尼奧（Gutinho Rocha）從小熱愛與動物相處，還自學馴豬技巧，將家中名叫「火箭」（Foguete，葡語意為火箭）的母豬訓練成自己的專屬坐騎。

據了解，古提尼奧每天早上戴著安全帽或帽子，騎著火箭沿著泥巴小路飛奔上學，只見他抓緊豬背上的疆繩，隨著豬奔跑扭動身體，畫面相當逗趣。

▲ 古提尼奧（Gutinho Rocha），從小就熱愛與動物相處，除了豬其他動物也很拿手。（翻攝自IG）

古提尼奧母親安娜（Ana Paula）表示，古提尼奧從小便嚮往騎動物，因為哥哥們過去曾在農場騎動物放牧，引起古提尼奧的興趣，所以從小就特別擅長與動物相處，而他所馴服的豬，也只讓他一人騎乘，其他家人想嘗試都被拒絕。

除馴豬技巧了得外，古提尼奧也能熟練地與驢子、狗相處，展現非凡的馴獸能力，相關影片經常被安娜分享在IG，其中最高單支影片點閱更達5480萬次。

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