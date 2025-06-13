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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「大陸人」竟被通知當兵！北市列管9例　議員憂大開滲透大門

▲市議員林杏兒。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員林杏兒。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

北市有位民眾放棄台灣國籍多年，目前持有大陸籍，但仍收到要他回台服兵役的公文。對此，北市兵役局說，依「兩岸關係條例」規範，役男回到大陸設戶籍或領大陸護照，台灣的戶籍要廢止、喪失部分權利，但服兵役等義務仍要履行。目前台北市有列管9位類似狀況的役男個案；其中，有1位已完成體檢等待入營，2位經通知後未回覆，已依程序移送。

北市議員林杏兒直言，這狀況荒謬至極，今天總統賴清德既然宣布台灣跟大陸是敵對國，在兩岸關係條例的兵役部分，應該要檢討一下，是否適合讓這些已經在大陸有戶籍的人，甚至有的還可能是共產黨員，回來台灣當兵、進入兵營？

依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第9條之1規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，否則將喪失台灣身份以及選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他已在臺灣地區設有戶籍所衍生相關權利，「但其因台灣地區人民身分所負之責任及義務，不因而喪失或免除」。意即，只要在台灣有一天的身分，就是要服兵役。

林杏兒說，如果大陸利用這些役男回來台灣滲透到兵營，根本不用有反滲透法、或是共諜在身邊的問題，因為是國家讓這些大陸人役男到台灣當兵，在法律上確實有很多需要修正的地方。

林杏兒認為，以前或許這問題沒有被凸顯，但是從賴清德總統宣布兩岸是敵對國後，這問題就要很深刻的去重視。

北市兵役局副局長林春來說，目前台北市列管役男有9個都是曾在台灣有設籍、後續因其他原因放棄台灣籍，目前大部分都沒有在台灣。據掌握，目前是有3位還在唸書、1位完成體檢等待入營，2位經通知後沒回來，已依程序移送，3位還在催告中。

林春來說明，因為兩岸的關係特殊，依照「兩岸關係條例」規範，役男回到大陸設戶籍或領大陸護照，台灣的戶籍要廢止，相對有些權利會喪失，但是應盡的義務如納稅、服兵役，都還是要履行。因此，即便當事人戶籍被廢止，兵役局依規定還是要通知回來當兵。

▲▼台北市一名男子，已喪失台灣地區人民身分，依兵役法卻仍有兵役義務。（圖／國民黨台北市議員林杏兒提供）

▲台北市一名男子，已喪失台灣地區人民身分，依兵役法卻仍有兵役義務。（圖／國民黨台北市議員林杏兒提供）

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