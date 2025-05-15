5566全員當過兵！網讚爆「喬傑立藝人都有服役」這2位還被兵變

▲5566在金鐘51上合體。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

閃兵案持續在娛樂圈延燒，陳零九、陳大天、李銓、威廉、大根等藝人都涉案，引發大批網友關注，也讓藝人免役話題再度成為討論焦點。有網友指出，網路上流傳的男藝人免役名單中，幾乎沒有「喬傑立」的藝人，大讚創辦人孫德榮（孫總）這點做得好，「讓旗下藝人盡國民義務」。

有網友在Threads發文，演藝圈男星因健康理由免役時有所聞，不過他看了免役的名單，發現「喬傑立」的藝人幾乎都有完成兵役，「除了Toro，所以5566、183club、K ONE等等，全部都當兵了嗎？」

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原PO表示，雖然孫總說話不討喜，但是讓旗下藝人好好盡國民義務不閃兵，「這點真的蠻值得讚許的，藝人有好好當兵的應該還是蠻多的吧！？」

貼文曝光，有網友補充，「是！56全員當過！除了曾經因腰傷退團的小刀因傷沒有服完完整兵役，但他是有當過兵的。節目、新聞、還有一些歷史照找得到的56當兵時期的照片！至於老王（王少偉）在其它節目有講過自己被兵變的故事！仁甫哥也有講過曾經因為當兵被兵變」、「我記得Gino因為扁平足所以只當12天兵」。

不少網友大讚5566都是真男人，「5566太帥了！都當過兵56不能亡！真男人」、「我要跟56道歉，小時候嘲笑他們，結果居然是最有擔當的，56果然不能亡 」、「我記得王仁甫跟孫協志都有在自己的書提到自己是藝工隊的，在裡面被學長釘」、「5566確定全員當過兵喔！其中4位成團前就當過兵了，許孟哲是後來去當兵的」。

▼喬傑立藝人當年勢力龐大，都是收視、人氣保證。（圖／資料照）

