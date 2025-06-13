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機艙內「所有東西都故障」影片流出　印航客機2hrs後恐怖墜毀

記者吳美依／綜合報導

印度航空（Air India）AI171號班機12日墜毀，機上共242人僅1人生還。一名網友宣稱，失事之前他曾搭乘同架客機，當時機艙內發生電力故障，「一切東西都故障了」，相關影片在社群媒體上瘋傳。

▲▼機艙內「所有東西都失靈」影片流出　印航客機2hrs後恐怖墜毀。（圖／翻攝X）

▲瓦薩拍攝機艙內「一切東西都失靈」的畫面。（圖／翻攝X，下同。）

網友瓦薩（Akash Vatsa）宣稱，他在失事前2小時，曾經搭乘同一架「波音787夢幻客機」（Boeing 787 Dreamliner），還出示機票表示，自己在當地時間12日上午8時50分，搭乘印度航空AI423號班機，從德里飛往艾哈邁達巴德，座位25A。

瓦薩發布的影片顯示，機艙內的電燈與空調都無法運作，座椅後背螢幕要不就是全黑，要不就是觸控沒反應，「一切東西都故障了」。可聽見他在鏡頭外抱怨，「空調根本無法運轉，而且一如往常地，你的電視螢幕也壞了，呼叫空服員的按鈕也是。」

▲▼機艙內「所有東西都失靈」影片流出　印航客機2hrs後恐怖墜毀。（圖／翻攝X）

由於沒冷氣可吹，瓦薩當場熱到爆汗，這就是為什麼「印度航空被視為全球最爛的航空公司之一」。影片中可見的其他故障，包括座椅下方零件鬆脫、零件損壞、缺乏定期維護跡象等。

瓦薩發文時表示，「飛機從艾哈邁達巴德起飛前2小時，我就在同一架該死的飛機上。我從德里來到艾哈邁達巴德，注意到那裡有不尋常的事情」，他拍攝這段影片，原本是為了稍後向印度航空客訴，未料發生空難。

印航AI171號班機昨日自印度艾哈邁達巴德機場（Ahmedabad）飛往倫敦，起飛後不久即墜毀，機上共242人僅1人生還，目前尚未釐清肇因。針對瓦薩拍攝的影片，印度航空也未回應媒體置評要求。

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