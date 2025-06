機艙內「所有東西都故障」影片流出　印航客機2hrs後恐怖墜毀

記者吳美依/綜合報導

印度航空(Air India)AI171號班機12日墜毀,機上共242人僅1人生還。一名網友宣稱,失事之前他曾搭乘同架客機,當時機艙內發生電力故障,「一切東西都故障了」,相關影片在社群媒體上瘋傳。

▲瓦薩拍攝機艙內「一切東西都失靈」的畫面。(圖/翻攝X,下同。)



網友瓦薩(Akash Vatsa)宣稱,他在失事前2小時,曾經搭乘同一架「波音787夢幻客機」(Boeing 787 Dreamliner),還出示機票表示,自己在當地時間12日上午8時50分,搭乘印度航空AI423號班機,從德里飛往艾哈邁達巴德,座位25A。

瓦薩發布的影片顯示,機艙內的電燈與空調都無法運作,座椅後背螢幕要不就是全黑,要不就是觸控沒反應,「一切東西都故障了」。可聽見他在鏡頭外抱怨,「空調根本無法運轉,而且一如往常地,你的電視螢幕也壞了,呼叫空服員的按鈕也是。」

由於沒冷氣可吹,瓦薩當場熱到爆汗,這就是為什麼「印度航空被視為全球最爛的航空公司之一」。影片中可見的其他故障,包括座椅下方零件鬆脫、零件損壞、缺乏定期維護跡象等。

瓦薩發文時表示,「飛機從艾哈邁達巴德起飛前2小時,我就在同一架該死的飛機上。我從德里來到艾哈邁達巴德,注意到那裡有不尋常的事情」,他拍攝這段影片,原本是為了稍後向印度航空客訴,未料發生空難。

印航AI171號班機昨日自印度艾哈邁達巴德機場(Ahmedabad)飛往倫敦,起飛後不久即墜毀,機上共242人僅1人生還,目前尚未釐清肇因。針對瓦薩拍攝的影片,印度航空也未回應媒體置評要求。

I was in the same damn flight 2 hours before it took off from AMD. I came in this from DEL-AMD. Noticed unusual things in the place.Made a video to tweet to @airindia i would want to give more details. Please contact me. @flyingbeast320 @aajtak @ndtv @Boeing_In #planecrash #AI171 pic.twitter.com/TymtFSFqJo