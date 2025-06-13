伊朗「鈾濃縮設施」遭轟炸！畫面曝光　高階軍官、核科學家恐遭擊斃

▲以色列空襲伊朗首都德黑蘭。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列對伊朗展開空襲行動後，戰火焦點集中在納坦茲（Natanz）鈾濃縮設施，當地傳出多起爆炸聲響。與此同時，以色列國防部內部消息指出，初步評估顯示，伊朗參謀總長巴蓋里（Mohammad Bagheri）與多名高階核科學家，極可能在首波打擊中遭到殲滅。

綜合外媒報導，一名位在納坦茲的目擊者表示，聽到數聲劇烈爆炸，爆炸地點靠近當地的核設施。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨後證實，以軍已將納坦茲列為打擊目標之一。

The nuclear facilities area in Natanz, Iran pic.twitter.com/5bviyRtziX — Royal Intel ???? (@RoyalIntel_) June 13, 2025

外界指出，納坦茲核設施建於地下深處，深度估計達80至100公尺，先前專家就曾警告，想對這種深埋設施造成毀滅性打擊非常困難，即使攻擊成功，也可能無法徹底根除伊朗的核能力。

不過，以色列方面似乎已有重大突破。以色列匿名國防官員指出，在首波空襲極可能擊中伊朗軍方與核子高層人物，包括現任參謀總長巴蓋里，以及數名關鍵核科學家。

該官員指出，「這些人已經喪命的可能性正不斷升高」，但尚未獲得官方證實。另有一名熟悉內情的消息來源透露，部分以色列高層官員在行動後已被轉移至「秘密地點」避難。

目前以色列並未公布詳細戰果，但軍方已明言，這次行動目的就是為了終結伊朗的核武威脅。