產卵1次最多80顆！綠鬣蜥攻陷8縣市　南投農業處：謹記三要三不

▲生物多樣性研究所環教推廣師林湧倫以綠鬣蜥幼體，示範如何正確戴手套徒手捕捉，以免遭刺或咬傷。（圖／埔里鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

外來種綠鬣蜥目前對南部地區生態環境與農業造成嚴重危害，甚至逐漸北擴，南投縣近幾年也有逾半數鄉鎮出現零星個體；縣府農業處因此舉辦宣導活動，讓更多民眾認識並落實「三要」、「三不」原則協助防治，並呼籲民眾於野外發現綠鬣蜥等外來種時，可撥打「1999」通報，更不能飼養或棄置，以免造成更大危害。

「綠鬣蜥移除宣導」活動12日於埔里鎮公所3樓大禮堂登場，縣府農業處和鎮公所邀請公所員工、里長、社區理事長及民眾參與，由農業部生物多樣性研究所環教推廣師林湧倫介紹綠鬣蜥，如何在野地成為入侵種、目前移除工作如何進行 ，以及通報後的處理流程，讓參與者了解目前外來入侵種綠鬣蜥的分布狀況，並於發現潛在族群時協助通報。

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現場並展示外型像是著名怪獸電影主角「酷斯拉」的綠鬣蜥，體型肥大、外皮還有毒腺的海蟾蜍，以及斑腿樹蛙、亞洲錦蛙等同樣危害該縣的百大外來入侵種活體，綠鬣蜥，海蟾蜍，讓與會人員能近距離觀察、清楚辨識外觀。

▲2022年於埔里鎮向善里茭白筍田出現長逾160公分的綠鬣蜥。（圖／資料照片）

縣府農業處指出，綠鬣蜥已入侵高屏等8縣市，南投縣方面據統計，南投、草屯、埔里、名間、中寮、魚池、國姓等7個鄉鎮市已有發現紀錄，如3年前埔里鎮向善里茭白筍田曾發現長逾1.5公尺的個體，嚇壞採筍女工，也有農民在自家農園也逮到大啖荖花、菜葉的綠鬣蜥，枇杷里的水塘旁則有民眾發現2年來疑似同一隻綠鬣蜥體型成長不少，其入侵不僅影響生態，也大量啃食作物嫩葉，造成嚴重農損及民眾驚擾，農業部因此在2019年依《野生動物保育法》規定，將綠鬣蜥列為有害的外來入侵種。

▲現場展示4種危害南投縣生態環境、農業的外來種，包括綠鬣蜥、海蟾除、斑腿樹蛙、亞洲錦蛙。（圖／埔里鎮公所提供）

林湧倫指出，雌性綠鬣蜥大約第3年即可產卵，每年産卵一次、每次數量多達30至80顆，而成體體長可達1.8至2公尺，背部具有明顯鬣狀鱗片，除有利齒，長尾巴也具攻擊性，移除須謹守「人員要訓練」、「過程要安全」、「方法要適合」等「三要」，可透過戴防護手套、撈網或捕蟹鉗徒手捕捉，或是索套、陷阱捕捉法與擊落捕捉法，確保人身安全。

民眾發現綠鬣蜥等外來種，可撥打「1999」通報縣府提供相關資訊，包括目測的體型、公母、大概數量、明確地標地址及聯絡人姓名電話，同時不要飼養、棄置；至於捕獲的綠鬣蜥會以電暈器或腦絞槍等人道處理，而不以人力棍棒敲擊致死，移除時也要謹守「不戲謔」、「不獵奇」、「不汙名化」的「三不」原則。

▲▼林湧倫講授移除相關方法、程序。（圖／埔里鎮公所提供）