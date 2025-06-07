夏季恙蟲來襲！未立即治療致死率達6成　金門4人確診

▲每年5月至10月更是恙蟲病的高風險感染期。（資料照／疾管署提供）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導



恙蟲為金門地區特有且常見傳染病，每年春末夏季甚至秋天均有上百通報病例，尤其而每年5月至10月更是恙蟲病的高風險感染期。金門縣衛生局提醒，鄉親在戶外活動時，務必提高警覺，避免接觸草叢樹林等環境，以有效降低感染風險，保障自身健康。

依據疾病管制署監測資料，台灣各縣市全年皆有恙蟲病病例，疫情在每年4至5月逐漸升溫，6至7月達到高峰。今年截至6月4日，全國恙蟲病病例為43例，主要發生市以台東縣、花蓮縣、台北市及澎湖縣居多。

金門縣今年截至6月4日確診病例為4例，與去年同期3例相當；上述4例皆為家管且曾接觸草叢或進行果園清理工作；經衛生局分析去年確診病例為39例，職業別以務農、軍職及環境整理得永續人員居多，3成為60歲以上。針對確診病例之感染地點所轄鄉鎮公所皆已進行環境清消。

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▼鄉鎮公所針對環境進行清消。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

據了解，恙蟲病潛伏期約9到12天，主要經由受感染的恙蟎叮咬而感染，恙蟎幼蟲相當微小肉眼幾乎看不到；感染後患者可能出現高燒、頭痛，約發燒1週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟎叮咬處通常會出現焦痂，是恙蟲病的重要特徵；若未及時治療，病情可能迅速惡化，死亡率可高達60%，經治療死亡率小於5%。

衛生局提醒鄉親，若要到郊區、戶外活動或工作必須接觸草叢環境時，務必穿著淺色長袖衣褲、長靴及手套等保護性衣物，且束緊衣褲減少皮膚外露，並於衣物或皮膚裸露處使用政府核可的防蚊藥劑(含DEET、Picaridin或IR3535成份)。

此外，離開此環境後應儘快沐浴更衣，並檢查身體是否有蚊蟲附著或被叮咬的痕跡，特別是腋下、鼠蹊、肚臍、耳後等處。鄉親倘若在潛伏期9至12天後，如果出現疑似症狀應儘速就醫，並告知醫師有戶外接觸史或旅遊史。

衛生局再次呼籲鄉親，為降低感染恙蟲病風險，避免進入雜草叢生的秘道小徑，因其平時人煙稀少，常常是老鼠的出沒之地，而老鼠正是恙蟲的主要宿主。尤其現正值恙蟲病高感染時期，無論登山或其他戶外活動，應避免進入草叢及樹林，倘若不可避免至該環境活動應做好個人防護措施，避免恙蟎叮咬而染疫。