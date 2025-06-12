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警察節首度放假！保六總隊長變身甜點師　親手做芋圓慰勞同仁

▲保六總隊長變身甜點師 親手做芋圓寵同仁。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警察節首度放假！保六總隊長親自下廚慰勞同仁。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／台北報導

今年6月15日警察節首次放假，肯定同仁平日辛勞，保安警察第六總隊於10日在總隊部大樓舉辦「多元（圓）常訓文康活動」，結合球類競技與趣味競賽，營造輕鬆愉快的氛圍，讓全體同仁在歡樂中共享節慶榮光。最特別的是，這批芋圓由總隊長周煥興親自率隊製作，從削皮到搓揉全程參與，用滿滿心意傳遞對同仁的感謝與關懷，讓今年的警察節更添人情味與溫度。

活動內容豐富多元，包含桌球、羽球及近年風行的匹克球等球類賽事，並設計五人六腳、袋鼠接力（夾氣球）、拍球向前行及啦啦隊比賽等趣味競賽，激發同仁創意與熱情，也展現高度團隊默契與凝聚力。

▲保六總隊長變身甜點師 親手做芋圓寵同仁。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲保六總隊長周煥興（右）親赴九份學做芋圓慰勞警。

活動吸引各單位踴躍報名，參與人數超過200人，現場氣氛熱烈。總隊長周煥興表示，警察節是屬於全體警察同仁的重要節日，此次以多元常訓活動作為慶祝方式，期盼讓排定常訓的同仁透過運動放鬆身心、釋放壓力，並促進新陳代謝與正向情緒，進一步提升工作效能。

周煥興指出，透過舉辦團體活動，不僅有助於建立共同目標與團隊共識，更是柔性領導的展現，能在互動過程中增進彼此理解與合作，也有助於發掘潛在人才。他強調：「在吶喊聲與歡笑中所建立的情誼與默契，才是最可貴的收穫。」

▲保六總隊長變身甜點師 親手做芋圓寵同仁。（圖／記者郭世賢翻攝）

活動尾聲，總隊貼心準備來自九份在地老店的豆花與芋圓等甜品，為流汗後的同仁補充體力。特別的是，這批新鮮芋圓由周總隊長親自率隊前往製作，從削皮、蒸煮、搓揉到成形，全程參與，秉持「給同仁的，一定要用最大心意做到最好」的理念，將溫暖送到每位同仁心坎。

活動在周總隊長親自帶領副總隊長、主任秘書及各大隊長的參與與服務下圓滿落幕，為警察節增添意義與溫度。保六總隊也藉此向全國警察同仁致上最誠摯的敬意，期盼大家在維護治安的第一線上，皆能平安順遂，繼續守護社會的安定與民眾的幸福。

▲保六總隊長變身甜點師 親手做芋圓寵同仁。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲保六總隊長變身甜點師 親手做芋圓寵同仁。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲保六總隊長變身甜點師 親手做芋圓寵同仁。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲保六總隊長變身甜點師 親手做芋圓寵同仁。（圖／記者郭世賢翻攝）

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