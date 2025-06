記者陳宛貞/綜合外電報導

印度航空AI 171航班12日中午自阿默達巴德(Ahemdabad)國際機場起飛後墜毀,航空公司已證實這起事件,機場目前暫時關閉。網路曝光的畫面可見,飛機墜毀瞬間爆出巨大火焰,濃濃黑煙竄向空中。

▲ 印度航空客機墜毀。(圖/翻攝自X)

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7