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快訊／許銘春獨唱9分2秒！被控挪用365萬辦演唱會...北檢出手了

▲勞動部前部長許銘春，2022年在勞動部用就安基金舉辦的「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」上高歌，引發爭議。（圖／翻攝自勞動部YouTube頻道）

▲許銘春在勞動部舉辦音樂會上演唱被告發涉貪，北檢已約詢相關承辦人員離情。（圖／翻攝勞動部YouTube）

記者劉昌松／台北報導

勞動部前部長許銘春被控用公款辦演唱會案，台北地檢署指揮廉政署偵辦半年，經調閱相關公文蒐證後，認為有必要進一步釐清活動發包流程與執行狀況，近日密集約談承辦的多名公務人員及業者，不排除未來視案情需要，傳訊許銘春到案說明。

勞動部吳姓公務員2024年11月輕生，爆發時任勞發署北基宜花金馬分署謝宜容職場霸凌案，謝宜容除遭監察院彈劾，現也正因被控貪污、侵占等罪嫌接受法院審理中，外界同時把矛頭指向當時勞動部長許銘春，曾在2022年勞動部舉辦「敬！前進的光」音樂會中獨唱半小時，形同用365萬餘元公款辦個人演唱會。

立法院曾為演唱會一事質詢，勞動部政風處長周志信說，這些支出是媒體通路開口合約，事後根據實際的需要執行編導項目。民進黨廉政會也立案調查，把相關影片看了一遍，認為許銘春唱歌時間總共9分2秒，沒有外界傳言獨佔半個小時，許銘春則向廉政會坦承，為了協助宣傳，用公務費拍攝形象照，但治裝費則是用自己的錢。

台北地檢署則是在接獲台北市議員鍾小平告發後，將許銘春列為貪污他字案被告，並指揮廉政署調取活動企劃、發包公文以及發票單據等相關資料，經完成初步蒐證，以證人身分約談公、私部門的承辦人員到案釐清案情。

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