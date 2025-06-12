【廣編特輯】

圖、文／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE公主拉⼒賽專為⼥性與經典⾞所打造，靈感源⾃1929年專為⼥性舉辦的「巴黎－聖拉斐爾拉⼒賽」（Paris-Saint Raphaël），⾃1999年創⽴以來便備受矚⽬與讚賞，這群⼥性在展現活⼒與挑戰精神的同時，也流露出對 ⽣活的熱情，令⼈敬佩。

這場100%⼥性參與的拉⼒賽，是熱愛⾃由、運動與優雅⽣活⾵格⼥性的年度盛會，參賽者懷抱著相同的渴望，在友善競爭的氛圍中，盡情享受駕駛的樂趣、共享時光與對絕美經典⾞的熱愛。

每年，這場活動為⼥性提供了⼀個遠離⽇常⽣活的契機，無論是與摯友或家⼈同⾏，在充滿探索的旅程中重新認識⾃我、或⼀同享受與成⻑，皆能在充滿熱情與輕鬆⾃在的氛圍中展現⾵采。

公主拉⼒賽與RICHARD MILLE的完美結合

公主拉⼒賽的前衛精神，與瑞⼠⾼級腕錶品牌RICHARD MILLE不謀⽽合。RICHARD MILLE由品牌創辦⼈對賽⾞與極致⼯藝技術的熱愛⽽誕⽣，品牌中有相當多專為⼥性打造的機械錶作品。

因此，RICHARD MILLE是成為公主拉⼒賽冠名贊助商的不⼆選擇。在這五天從巴黎⼀路前往聖特羅佩（St-Tropez）的旅程中，百餘組⾞隊在運動競技與歡樂融洽的氛圍裡，並不以速度為主，⽽是專注於穩定表現的挑戰。

五段旅程，運動精神與優雅並存

依照傳統，在⾞輛檢查⽇與巴黎凡登廣場（Place Vendôme）的開幕派對之後，賽事正式展開。整體賽程共分五天，每天約300⾄400公⾥，橫跨法國最迷⼈的公路，全⻑共約1700公⾥，設有18個精準計時賽段，考驗⾞隊在規定的平均時速下穩定前進，⽽⾮單純⽐拼速度，同時也是⼀場測試駕駛與副駕協作能⼒的挑戰，帶來不同以往的駕駛體驗。

⾵景壯麗的觀光和競技路線

向南出發！第24屆RICHARD MILLE公主拉⼒賽展開⼀場冒險旅程，路線沿著 法國東南部前進，最終抵達地中海海岸。

從巴黎出發，經過安錫（Annecy）並最終抵達聖特羅佩，沿途滿載驚喜與⾵景。每個賽段都讓參賽者體驗到法國各地多樣的⾵貌，從迷⼈⼩鎮到珍貴⽂化遺產，直⾄地中海岸的終點。

這是⼀段穿越森林、葡萄園、⽡爾省⾃然公園（Parc naturel régional duVar）、威東河峽⾕（Gorges du Verdon）等壯麗景⾊的旅程，全⾯展現法國的魅⼒。

⼥性、優雅、友善⼜富運動感

這些都是RICHARD MILLE公主拉⼒賽的代名詞。每位參賽者都帶著愉悅⼼情與 堅定精神參賽，以活⼒和喜悅，共同創造這場專屬⼥性的⾮凡時刻！