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社會 社會焦點 保障人權

全球限量7支！台中法拍詐團3千萬RM粉鑽錶　先砸15萬原廠鑑定

記者許權毅／台中報導

台中地檢署日前偵破一起大宗詐團案，犯罪所得高，經被告允諾後，將當中一只Richard Mille（理察米勒）Pink Sapphire手錶進行法拍，該手錶全球限量7支、市價高達3千萬，本月14日下午1點在台中地檢署廣場法拍，需先支付30萬支票當保證金，手錶隱藏底價，若有人得標，需再給付檢方代墊15萬原廠鑑定費用。

▲▼全球限量7支3000萬RM粉鑽錶「下周台中法拍」　檢特地花15萬原廠鑑定。（圖／台中分署提供）

▲全球限量7支3000萬RM粉鑽錶，14日將在台中地檢署前廣場法拍。（圖／台中分署提供）

法務部行政執行署台中分署說，本次受台中地檢囑託，辦理偵辦中案件之查扣物「Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕錶」變價拍賣，價值約莫3千萬、近乎一戶都會區豪宅，為歷年來單一物件價值之最。

▲▼民眾若要競標，需要先繳30萬保證金支票。（圖／台中分署提供）

▲▼全球限量7支3000萬RM粉鑽錶「下周台中法拍」　檢特地花15萬原廠鑑定。（圖／台中分署提供）

該支手錶已經於4月17日，由RM技師從新加坡至台灣進行鑑定，已經確認為原廠製造，型號為「手錶型號RM07-02系列第50號」。技師鑑定後發現，該腕錶背面水晶殼有凹痕、腕錶錶帶有缺少2個墊片，專櫃人員告知可送回瑞士原廠維修。

台中分署說，本次變價拍賣活動，還有多年未出現的比特幣，勢必造成轟動，比特幣4顆、泰達幣122萬1450顆、波場幣254顆等加密貨幣分拆34個大小不一的標別，讓幣圈大戶、小資族及想要第一次入手加密貨幣的您，都有機會透過變價拍賣取得加密貨幣。

▲▼本次競標還有鑽石、轎車等。（圖／台中分署提供）

此外還有，經台北寶石鑑定中心寶石鑑定評估，重量大約5.58公克(含戒臺重量)以化學氣象沉澱方式培育的橢圓形鑽石(CVD鑽石)，色級為F COLOR，淨度為VVS2。

車輛部分有LEXUS RX350H油電混合動力休旅車為壓軸，車齡不到1年(2024年7月出廠，2024年式)，行駛里程數僅6400多公里，車況近乎新車，更是中古車市場詢問度最高的「白色」車色。

台中分署說，只要帶著新台幣30萬元的金融機構本行支票，5月14日下午1時10分到臺灣臺中地方檢察署第二辦公大樓前中庭廣場。

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