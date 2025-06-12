樋口飯糰掰了舊房東！7月底搬家　連開2店面...開幕時間地點曝

▲高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」先前爆出租約爭議及砸店風波，雙方各執一詞。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」日前爆出租約爭議及砸店風波，店家和房東雙方各執一詞，紛爭不斷。在經過近兩個月的多次考量與各方協調，飯糰店今日宣布，最終決定將於7月底搬離現址，新店面除將搬至翠華路之外，還將在高雄捷運左營站與高捷合作設點銷售，預計7月6日正式開幕。

「樋口飯糰」老闆夫妻與房東邵女爆出租約風波，邵女前往飯糰店怒砸店門口盆栽後，引發社會關注，雙方也各執一詞，紛爭不斷。不過，飯糰店今日對外宣布，經過近兩個月的多次考量與各方協調，最終決定將於7月底搬離青海路現址。

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▲樋口飯糰成大贏家，搬家「連開2店面」地點曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

「樋口飯糰」將把營業據點將搬至翠華路，待裝潢與空間規劃完成後，將另行公告正式營業日期與時間。不僅如此，在高雄捷運左營站（R16） 與高雄捷運合作設點銷售，預計於7月6日正式開幕，開幕當日將舉辦與高雄捷運合作的活動，並邀請「蜜柑」進行友情演出。

▲樋口飯糰即將搬新家。（圖／記者賴文萱翻攝）

飯糰店表示，由衷感謝一年多以來，所有支持的顧客朋友與鄰近居民，特別是對於停車問題的體諒與包容。也感謝高捷在第一時間對我們伸出援手，同時也感謝黃文益主委與黃捷立委以及里長，高雄市政府所給予的關心與協助。未來，將持續推廣新潟及日本物產，專注提供高品質的飯糰與相關產品。