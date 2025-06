太陽磁場反轉之謎有望破解？　史上最清晰太陽影像曝光

▲ 強烈的太陽風暴可能影響衛星通訊並導致地球電網癱瘓。(圖/達志/美聯社)

歐洲太空總署(ESA)科學家近期正透過觀測到的最新影像,研究太陽如何在劇烈風暴期與平靜期間循環。這項研究至關重要,因強烈的太陽風暴可能影響衛星通訊,導致地球電網癱瘓。

BBC報導,新觀測影像顯示出閃爍發亮的大氣層,局部溫度高達攝氏一百萬度,其間散佈著較暗的氣體雲團,儘管溫度低得多,仍達到十萬度。ESA科學總監蒙德爾(Carole Mundell)指出,這是人類迄今拍攝到最接近且最詳細的太陽影像,將幫助科學家理解這顆賦予地球生命的恆星實際尚如何運作。

See the Sun from a whole new angle.



For the first time, our Solar Orbiter mission has captured close-up images of the Sun’s mysterious poles, regions long hidden from our view.



In 2025, Solar Orbiter gave us a first-ever look at the Sun’s south pole.



Remarkably, it… pic.twitter.com/EhyYxtDyaR