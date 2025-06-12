人道援助變陷阱！以色列再襲加薩釀60死　累計逾5萬人喪命

▲人道組織批評，GHF將糧食集中發放在少數高度軍事化的據點，迫使平民穿越交戰區，風險極高。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列與哈瑪斯（Hamas）交戰已持續超過20個月，加薩人道災難不斷惡化。根據加薩衛生部最新統計，自戰爭爆發以來，當地已有逾5.5萬名巴勒斯坦人喪命。近來更有不少人是在前往援助發放點途中被以軍開火擊斃，最新一次攻擊更造成至少60人死亡，引發國際譴責。

根據《衛報》報導，以色列部隊11日再度朝加薩走廊開火，導致至少60名巴勒斯坦人死亡，其中25人是在接近加薩中部內查里姆（Netzarim）由「加薩人道基金會」（GHF）設立的糧食發放站時遭襲。

另外有14人在南部拉法（Rafah）附近的糧食發放地點被擊斃；當地醫院也證實，還有至少21名平民在趕赴領糧路途中遇害。

▲以色列部隊11日再度朝加薩走廊開火，導致至少60名巴勒斯坦人死亡。（圖／路透）



以色列國防軍聲稱，部隊僅對「疑似威脅」開火，並強調早已發出警告，該地區為交戰區。但人道組織批評，GHF將糧食集中發放在少數高度軍事化的據點，迫使平民穿越交戰區，風險極高。

美國紐約的「憲法權利中心」（Center for Constitutional Rights）已公開警告GHF，若繼續與以方合作，恐將因涉入戰爭罪、反人類罪與種族滅絕行為而面臨法律責任。

中心資深律師蓋拉格（Katherine Gallagher）表示，「當巴勒斯坦人正面臨大規模饑荒時，以色列卻與GHF合作，使得取得糧食變得危險、甚至致命，還淪為逼迫居民遷離的工具。如果GHF繼續以軍事化方式發送援助，他們就得準備好承擔法律後果，無論是在美國還是其他國家。」

▲巴勒斯坦平民領取人道救援物資。（圖／路透）



事實上，GHF自身也面臨爭議。創辦人伍德（Jake Wood）已於上月請辭，指出機構運作已偏離人道原則；原本協助規劃GHF的波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）也已終止合作。現任董事長是曾任川普宗教顧問、親以色列立場鮮明的福音派領袖摩爾（Johnnie Moore），但其缺乏人道工作經驗，引發質疑。

根據加薩衛生部數據，自2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列並造成1200人死亡後爆發戰爭，至今已有5萬5104人死亡、12萬7394人受傷，其中超過一半為婦女與兒童，且仍有不明人數的罹難者疑埋於瓦礫下，或散落於醫療人員難以進入的區域。

雖然該衛生部門隸屬哈瑪斯政府，但由專業醫療人員組成，其數據長期獲得聯合國與國際組織認可。以色列方面則強調，他們只鎖定武裝分子，並指控哈瑪斯蓄意在住宅區活動、將平民當作人肉盾牌，因此才導致大規模平民傷亡。