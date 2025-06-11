運油-20空中加油助拳　殲-15作戰半徑覆蓋關島夾擊菲律賓

▲殲-15艦載機接受運油-20A的空中加油。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

中國近日曝光海軍航空兵殲-15艦載戰鬥機接受空軍運油-20A大型空中加油機空中加油的照片，展現遠程作戰能力的提高。分析指出，未來運油-20A可在距離關島約2000公里的菲律賓海北部海域為殲-15提供空中加油，將一舉讓該機向南作戰半徑覆蓋關島，向西夾擊菲律賓。

自2012年遼寧艦服役後，航母就成為中國海軍主要海上作戰力量，但亞太地區面積廣闊，讓艦載戰鬥機航程及載荷面臨嚴峻的挑戰。以殲-15約1500公里的作戰半徑來說，從三亞航母基地出發，向南抵達南沙群島距離超過1000公里，向東抵達台灣東南則在1500公里左右，兩方向距離都已接近作戰半徑極限，將導致上空停留時間短，不利於保持空中優勢和持續作戰。

大陸知名網路軍事專家「科羅廖夫」指出，實際上中國還需考慮更遠的目標。以關島來說，距離三亞航母基地4000公里，已超過殲-15的作戰半徑。此時若沒有空中加油機，中國航母編隊需要航渡近2500公里，抵達菲律賓海中部才能進入攻擊陣位，而航母編隊以20節左右速度航渡也需花費3-5天的時間。即使殲-15配備的夥伴空中加油吊艙，但有限的燃料只能完成2-4架殲-15空中加油需求，對遠程作戰能力無法帶來實質的提高。

以運油-20A在任務半徑為1000公里情況下，可以為作戰飛機提供70噸左右燃料的資訊推估，每架殲-15受油5噸，將可以滿足3個4機編隊的需求。分析進一步指出，運油-20從華南沿海機場起飛，穿越巴士海峽抵達菲律賓海北部海域，在這個距離關島大約在2000公里左右為殲-15提供空中加油，可以讓該艦載戰鬥機向南作戰半徑覆蓋關島，向西夾擊菲律賓。

▼ 殲-15目前仍是中國海軍航空兵主力艦載戰鬥機。（圖／翻攝央視軍事）

此外，運油-20A還可提高殲-15防空作戰能力。分析表示，殲-15在滿油時掛載6枚空空導彈（包含4枚霹靂-15，2枚霹靂-10）情況下，距離航母300公里可巡邏2個小時以上，如此一來遼寧艦若保持1個雙機編隊執行全天防空巡邏，就需要12個雙機編隊也就是24架飛機。

但上述的數量已是遼寧艦平常搭載殲-15的架數，此時再抽調飛機執行打擊任務已非常困難。而有了運油-20A支援後，殲-15的留空時間可以提高1倍以上，屆時只需6個雙機編隊就可以完成全天防空巡邏，還可以抽出12架飛機執行遠程打擊任務。

運油-20是在運-20大型運輸機基礎上發展而來的大型空中加油平台，於2019年開始試飛進行密集測試，《央視》曾透露該機載油量超過100噸、最大加油量75噸。外界認為，該空中加油機在換裝渦扇-20發動機，最大載油量很可能與俄製伊爾-78-90A的122噸相當，最大加油量也可能超過90噸。

▼運油-20同時與殲-20、殲-16戰機空中加油。（圖／翻攝央視軍事）