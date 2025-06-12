為愛匯40萬衝寫真集銷量　他淪火山孝子提款機：被戀愛腦蒙蔽

記者黃翊婷／綜合報導

網友小豪（化名）透過交友軟體結識正妹小美（化名），對方聲稱是剛出道的寫真模特兒，他為了喜歡的對象，匯款40萬元幫忙衝寫真集銷量，沒想到後來接到警方電話通知，才知道自己遇上愛情詐騙，成了「火山孝子提款機」。

▲小豪為愛匯款40萬元，卻成了火山孝子提款機。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165反詐儀錶板近日公布一起案例，網友小豪先前透過交友軟體結識小美，照片中的小美外型甜美，簡介自稱「想找個以交往為前提的對象好好認識」，他鼓起勇氣按下喜歡，雙方因而開始聊了起來，還加了IG好友。

小美聲稱自己是剛出道的寫真模特兒，每天都為了實現夢想而努力。隨著聊天次數增加，小豪深信小美對自己有好感，甚至產生交往的感覺。某一天小美說最近要拍攝個人寫真集，因為銷售業績會影響到未來的工作機會，這是她演藝事業中的重要關卡，因此希望小豪幫忙，還說這不是募資，而是為了共築兩人的未來。

小豪當時完全沒有懷疑，並陸續匯款40萬元為自己喜歡的人衝業績，事後不僅收到小美的道謝，還有幾張專屬簽名照，對方還允諾未來若走紅，要請他擔任頭號粉絲團的成員。

小豪坦言，就在上個月他突然接到警方來電通知，這才知道自己成了愛情詐騙案的受害者，「原來我前些日子愛得太傻太天真，連對方本人都還沒見過，就被戀愛腦蒙蔽，成了火山孝子提款機。」

警方提醒，詐團成員會在社群媒體創建異性角色帳號，再以「交往為前提」等理由吸引受害者聯繫，然後加入IG好友建立信任感，再找藉口索要資金，網路交友雙方沒見過面卻一直要錢，就有可能是詐騙高風險雷區，民眾如果發現異狀，可以撥打165反詐騙專線諮詢。