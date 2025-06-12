2025竹青盛夏Fun暑學堂　今年超過20場次活動含金量爆表！

▲2024綻放線校園社團大型聯合展演。

圖、文／新竹縣政府教育局提供

新竹縣政府教育局「2025竹青盛夏Fun暑學堂」要陸續開學了！今年整合了職場探索、志工培力課程與營隊、社團幹訓及青春潮街舞等5大類項共21場次，專屬竹縣青年Fun玩、Fun學含金量爆表的主題活動，讓青年學子才將要進入暑假，立即有課堂以外的多元學習可以無縫接軌參與，鐵定能讓暑假賺得一桶學業外的寶貴知識財與經驗值，即日起陸續接受報名，名額有限，青春熱血、衝勁十足的竹縣青年，把握機會報名！

新竹縣政府教育局楊郡慈局長表示，已經連續舉辦第3年的「竹青盛夏Fun暑學堂」越來越精彩與多元，不論是想培養及迎接未來就業力的「一日職場夏趣探索」、社會公共服務參與的「志工培力夏堂課」及「志願服務夏力營隊」、跨校社團一起成長的「校園社團夏之練」，還有可動動身體了解青年流行潮文化的「跳一夏 街舞狂想曲」，允文允武、前瞻未來與社會關懷及多元才藝培力等內容規劃一次到位，讓竹縣青年可挑選適性的活動參與，讓暑假學習不交白卷。

▲一日職人體驗。

今年暑假的一日職場夏趣探索體驗延續「全能職事所」主題，並以「職場G.P.T.」為主軸，引領青年前進Growth（成長）、Passion（熱情）、Talent（天賦）G.P.T.時代。活動將在七月至八月輪番登場，以往年參與過相關體驗活動的青年意見反饋及期待前往的職場體驗願望清單為經緯，規劃出囊括藝術創作、觀旅餐飲休閒、環境永續共生、時尚娛樂、科技智能及公部門等6大產業、單位，12個不同職業領域職場體驗場次，包含：「幸福花藝師」、「絕技操偶師」、「美味料理廚王」、「緝毒犬訓練師」、「旅遊掌門人」、「動物保育員」、「機車技術師」、「聲音藝術家」、「百萬電商賣家」、「再生農業達人」、「時尚名模」、「永續製皂師」。

社會公共服務參與的「志工培力夏堂課」，暑假期間將開設「黑金傳說」主題的培力活動，引領學員走入寶山新城風糖，認識寶山黑糖文化，從田裡到餐桌的深度體驗及甘蔗採收與古法熬糖傳統農業與工藝的巧妙結合。而「志願服務夏力營隊」，將策辦三場二天一夜帶領營隊一起上山下海，展開一場認識環境、也認識自己的探索之旅。包括學習以英文形式介紹並表達家鄉海洋各個特色的「海洋知英雙語營」、由淨灘與地方青年對話及領略的「拾海築夢地方創生營」、客家農事與社區服務體驗傳統農村的「食客話語教育營」。

跨校社團一起成長的「校園社團夏之練」，將於暑假三線齊發，包括「奇想線：創意湧流海」主題系列活動，延續去年廣受好評的嘻哈饒舌風潮，推出升級版的音樂創作系列工作坊與成果發表會。盛大登場的「榮耀線：星光閃耀島」大型社團展演，由新竹縣、市動靜態各類型社團共同打造展演舞台及特色市集，讓每一位學生對興趣的熱愛與堅持都能被看見。接力推出「熱血線：決戰狂浪灣」幹部訓練營，號召竹竹苗青年齊聚一堂，展開一場熱力四射的跨縣市聯合挑戰，為盛夏校園生活寫下最熱血難忘的一頁。

也想像街舞選手一樣，隨節奏盡情舞動？準備好了嗎？你也許就是下一位舞林高手！今年暑假特別規劃「跳一夏 街舞狂想曲」，將由原子少年金星成員、知名街舞老師炫杰，於暑假期間開設2堂街舞課程，讓學員順利養成Choreography舞感及懂得如何展現線條及舞台表演美感。

「2025竹青盛夏Fun暑學堂」更多系列活動詳細內容、報名方式，可以前往「新竹縣政府教育局青年事務科FB粉絲專頁」，掌握第一時間活動消息 https://pse.is/7pazce。