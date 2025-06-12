　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025竹青盛夏Fun暑學堂　今年超過20場次活動含金量爆表！

「2025竹青盛夏Fun暑學堂」今年超過20場次活動含金量爆表!（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲2024綻放線校園社團大型聯合展演。

圖、文／新竹縣政府教育局提供

新竹縣政府教育局「2025竹青盛夏Fun暑學堂」要陸續開學了！今年整合了職場探索、志工培力課程與營隊、社團幹訓及青春潮街舞等5大類項共21場次，專屬竹縣青年Fun玩、Fun學含金量爆表的主題活動，讓青年學子才將要進入暑假，立即有課堂以外的多元學習可以無縫接軌參與，鐵定能讓暑假賺得一桶學業外的寶貴知識財與經驗值，即日起陸續接受報名，名額有限，青春熱血、衝勁十足的竹縣青年，把握機會報名！

新竹縣政府教育局楊郡慈局長表示，已經連續舉辦第3年的「竹青盛夏Fun暑學堂」越來越精彩與多元，不論是想培養及迎接未來就業力的「一日職場夏趣探索」、社會公共服務參與的「志工培力夏堂課」及「志願服務夏力營隊」、跨校社團一起成長的「校園社團夏之練」，還有可動動身體了解青年流行潮文化的「跳一夏 街舞狂想曲」，允文允武、前瞻未來與社會關懷及多元才藝培力等內容規劃一次到位，讓竹縣青年可挑選適性的活動參與，讓暑假學習不交白卷。

「2025竹青盛夏Fun暑學堂」今年超過20場次活動含金量爆表!（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲一日職人體驗。

今年暑假的一日職場夏趣探索體驗延續「全能職事所」主題，並以「職場G.P.T.」為主軸，引領青年前進Growth（成長）、Passion（熱情）、Talent（天賦）G.P.T.時代。活動將在七月至八月輪番登場，以往年參與過相關體驗活動的青年意見反饋及期待前往的職場體驗願望清單為經緯，規劃出囊括藝術創作、觀旅餐飲休閒、環境永續共生、時尚娛樂、科技智能及公部門等6大產業、單位，12個不同職業領域職場體驗場次，包含：「幸福花藝師」、「絕技操偶師」、「美味料理廚王」、「緝毒犬訓練師」、「旅遊掌門人」、「動物保育員」、「機車技術師」、「聲音藝術家」、「百萬電商賣家」、「再生農業達人」、「時尚名模」、「永續製皂師」。

社會公共服務參與的「志工培力夏堂課」，暑假期間將開設「黑金傳說」主題的培力活動，引領學員走入寶山新城風糖，認識寶山黑糖文化，從田裡到餐桌的深度體驗及甘蔗採收與古法熬糖傳統農業與工藝的巧妙結合。而「志願服務夏力營隊」，將策辦三場二天一夜帶領營隊一起上山下海，展開一場認識環境、也認識自己的探索之旅。包括學習以英文形式介紹並表達家鄉海洋各個特色的「海洋知英雙語營」、由淨灘與地方青年對話及領略的「拾海築夢地方創生營」、客家農事與社區服務體驗傳統農村的「食客話語教育營」。

跨校社團一起成長的「校園社團夏之練」，將於暑假三線齊發，包括「奇想線：創意湧流海」主題系列活動，延續去年廣受好評的嘻哈饒舌風潮，推出升級版的音樂創作系列工作坊與成果發表會。盛大登場的「榮耀線：星光閃耀島」大型社團展演，由新竹縣、市動靜態各類型社團共同打造展演舞台及特色市集，讓每一位學生對興趣的熱愛與堅持都能被看見。接力推出「熱血線：決戰狂浪灣」幹部訓練營，號召竹竹苗青年齊聚一堂，展開一場熱力四射的跨縣市聯合挑戰，為盛夏校園生活寫下最熱血難忘的一頁。

也想像街舞選手一樣，隨節奏盡情舞動？準備好了嗎？你也許就是下一位舞林高手！今年暑假特別規劃「跳一夏 街舞狂想曲」，將由原子少年金星成員、知名街舞老師炫杰，於暑假期間開設2堂街舞課程，讓學員順利養成Choreography舞感及懂得如何展現線條及舞台表演美感。

「2025竹青盛夏Fun暑學堂」更多系列活動詳細內容、報名方式，可以前往「新竹縣政府教育局青年事務科FB粉絲專頁」，掌握第一時間活動消息 https://pse.is/7pazce

「2025竹青盛夏Fun暑學堂」今年超過20場次活動含金量爆表!（圖／新竹縣政府教育局提供）

「2025竹青盛夏Fun暑學堂」今年超過20場次活動含金量爆表!（圖／新竹縣政府教育局提供）

「2025竹青盛夏Fun暑學堂」今年超過20場次活動含金量爆表!（圖／新竹縣政府教育局提供）

「2025竹青盛夏Fun暑學堂」今年超過20場次活動含金量爆表!（圖／新竹縣政府教育局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
627 3 8330 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫易磊遭下放二軍　火腿投教說明原因
快訊／台積電貼息！跌15元　台股跌逾210點
上海直播被問祖籍哪裡？館長曝「3歲喪父」：我台灣宜蘭
全台唯一「300萬黃金槍」曝！　使用人是知名女藝人爸爸
大谷翔平跑壘被踩腳表情痛苦　道奇教頭報告狀況
E級女主播被「潛規則」　下海拍AV一片限定
竹科「家長社群」超可怕！　她想讓小孩快樂竟被踢出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄某葬儀社「偷拍亡者當素材」！戲笑喪家「叫火校隊」家屬崩潰

2025竹青盛夏Fun暑學堂　今年超過20場次活動含金量爆表！

兒念文組被酸「會餓死」：竹科家長侵略性高　拒多元性別進家門

竹北考生寫出一篇「滿分作文」　竹科媽媽都看哭了

2寶媽拋頭露面工作　成為「竹科媽媽界」魯蛇

熱帶低壓可能跑來台灣　現況曝光

大學申請入學今放榜　上午9點開放網路查詢

台灣老牌「支付平台」驚爆惡性倒閉　公司深鎖人去樓空

「霸榜425周神作」25年後推暗黑版！作者：有心人士利用它操控世界

竹科「家長社群」超可怕！　她想讓小孩快樂竟被踢出

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

【微博炸了】館長一句話戳破翻牆秘密　陸網崩潰：別再說了！

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【館長上海驚見柯P衣】陳之漢見粉絲穿KP衣！大呼感動...沿路狂噴賴清德「丟臉丟到國外」

【太有心了】畢業生送匾額致敬恩師！齊聲道謝超感人

【太巧還是太扯？】饅頭媽前男友茶行也遭貨車猛撞！

高雄某葬儀社「偷拍亡者當素材」！戲笑喪家「叫火校隊」家屬崩潰

2025竹青盛夏Fun暑學堂　今年超過20場次活動含金量爆表！

兒念文組被酸「會餓死」：竹科家長侵略性高　拒多元性別進家門

竹北考生寫出一篇「滿分作文」　竹科媽媽都看哭了

2寶媽拋頭露面工作　成為「竹科媽媽界」魯蛇

熱帶低壓可能跑來台灣　現況曝光

大學申請入學今放榜　上午9點開放網路查詢

台灣老牌「支付平台」驚爆惡性倒閉　公司深鎖人去樓空

「霸榜425周神作」25年後推暗黑版！作者：有心人士利用它操控世界

竹科「家長社群」超可怕！　她想讓小孩快樂竟被踢出

保時捷國道急煞插隊！害後方2賓士擦撞受損畫面曝　警追違規駕駛

獨／高雄婦闖紅燈「撞飛騎士」驚悚瞬間曝　她嚇傻：我看到綠燈

民進黨創黨元老洪奇昌赴陸交流　新華社指「取得積極交流成果」

罷免國民黨立委何時投票？　李進勇：「這6個週六」都有可能

馬斯克害特斯拉變「極右品牌」！法車主提告　車身貼1段話自清

高雄某葬儀社「偷拍亡者當素材」！戲笑喪家「叫火校隊」家屬崩潰

無關孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍用意

台積電貼息！跌15元至1045　指數跌逾210點失守22300

三菱「大改款中型跑旅」改吃電不吃油！外觀、內裝大翻新9月發表

人際關係也有「萬能公式」！先做到自我滿足　才有能耐成全他人

上海男「盼台灣做好民主」　館長為一事不好意思

生活熱門新聞

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

熱帶低壓明天起接近　全台劇烈豪大雨「下到發紅」

即／00:01台東近海規模5地震　最大震度4級

熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝

E級女主播被「潛規則」　下海拍AV一片限定

快訊／「熱帶低壓逼近」8級強風來了　4縣市大雨特報

台灣老牌「支付平台」爆惡性倒閉　公司深鎖

祖籍哪裡？館長曝「3歲喪父」：我台灣宜蘭人

全台唯一「300萬黃金槍」曝光　使用人是知名女藝人父親

竹科家長社群超可怕！　她想讓小孩快樂反被踢出

詹江村看館長上海直播　嘆超級失望

台北101賞草莓月亮視角曝！清境看不到

AIT籲準備好「避難包」　7物是必備品

第二顆颱風恐誕生！94W熱低壓3天直撲台

更多熱門

相關新聞

台中電腦科技公司成詐騙水房！狂詐5169萬元

台中電腦科技公司成詐騙水房！狂詐5169萬元

新竹檢警破獲大型虛擬貨幣詐騙集團！該集團於大陸廈門地區策劃詐騙，利用通訊軟體指揮，並在台以電腦科技公司作為偽裝，實則作為詐騙資金流轉與車手調度中樞，再以假幣商之名安排面交，誘騙被害人交付現金後，立即以電子錢包轉帳形式掩飾金流，使被害人誤信完成合法泰達幣交易。檢方自2024年11月至今年5月間，指揮新竹縣政府警察局橫山分局與新竹縣政府警察局刑事警察大隊科技偵查隊，執行四波查緝行動，成功破獲詐團，全案共拘提10人，將主嫌及共犯等6人聲押獲准，並起訴8人，清查出53位被害人，總詐騙金額高達5169萬元。

國1載新竹段化妝品大貨車起火！濃煙狂竄一度塞爆

國1載新竹段化妝品大貨車起火！濃煙狂竄一度塞爆

史上最大走私案　漁船運1.6噸K他命竹檢起訴6人

史上最大走私案　漁船運1.6噸K他命竹檢起訴6人

新竹買房主力歸隊　端午節後買氣轉強

新竹買房主力歸隊　端午節後買氣轉強

全台都有！1間小火鍋店「新竹起家」網驚呆

全台都有！1間小火鍋店「新竹起家」網驚呆

關鍵字：

新竹2025竹青盛夏Fun暑學堂職場探索志工培力社團幹訓街舞

讀者迴響

熱門新聞

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

熱帶低壓明天起接近　全台劇烈豪大雨「下到發紅」

即／00:01台東近海規模5地震　最大震度4級

快訊／上班快改道！　國1事故封閉出入口匝道

汪小菲妻嫌大S女兒夏令營費用貴　挨轟「捨不得花」她回擊

熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝

E級女主播被「潛規則」　下海拍AV一片限定

快訊／「熱帶低壓逼近」8級強風來了　4縣市大雨特報

人夫偷吃高中女同學！被抓包認：至少10次

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

台灣老牌「支付平台」爆惡性倒閉　公司深鎖

祖籍哪裡？館長曝「3歲喪父」：我台灣宜蘭人

全台唯一「300萬黃金槍」曝光　使用人是知名女藝人父親

竹科家長社群超可怕！　她想讓小孩快樂反被踢出

更多

最夯影音

更多

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面