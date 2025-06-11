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花博公園爵士音樂漫遊14日登場　邀來耶魯大學美聲樂團獻唱

▲▼花博圓山園區飲食街聚集用餐人潮。（圖／記者陳家祥攝）

▲花博圓山園區飲食街聚集用餐人潮。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

圓山花博公園近年來成為台北夜生活新景點，但日前曾遭議員質疑有噪音、酒客鬧事及環境髒亂等問題，為此，北市府與中山商圈協會合作討論改善方式，逐漸恢復原本榮景。為讓民眾了解商圈經營成果，中山商圈協會將於14日、15日舉辦爵士音樂漫遊活動，邀請更多民眾來體驗不同的夜台北。

位於圓山捷運站的花博園區環境優美、交通便捷，過去就是市民運動及散步的好去處，同時也進駐不少異國美食餐廳，是台北市內別具特色的商圈景點。近年透過外國遊客的口耳相傳，更進一步打造出「夜經濟」，夕暮垂降後，一間間酒吧招牌亮起，是近年來最受年輕族群歡迎的飲酒去處。

當地店家說，台北市匯集不少留學生、觀光客等，花博公園商圈有阿根廷、英國等異國美食餐廳進駐，當異鄉游子想一嚐家鄉味，自然會來到此處尋找，久而久之發展出獨特的聚落文化。

但去年有台北市議員指出，園區內餐酒館超時營業，屢遭居民投訴大量酒醉顧客引起環境髒亂、噪音、塗鴉等狀況，一度重創商圈發展。後續經台北市政府介入協助，與商圈協會、業者相互配合，相關狀況已陸續改善，近期週末也吸引許多年輕人及外國人前往消費，形成商圈經濟。

中山商圈發展協會表示，「爵士音樂漫遊」活動邀請美國耶魯大學女子阿卡貝拉合唱團與台灣代表舉杯互敬，6月14日當天將以「珍奶代酒」開啟一場音樂盛會，與民眾共唱〈月亮代表我的心〉，以歌聲和笑聲讓世界在夜裡看見台北。現場結合爵士音樂、異國飲食與文化攤位，聯動歐華酒店與臺北市商圈產業聯合會，共同打造宛如「台版蘭桂坊」的夜間觀光新地標。

▲▼花博圓山園區飲食街聚集用餐人潮。（圖／記者陳家祥攝）

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