花博園區「屎水溢流」臭爆　將宣導衛生紙丟垃圾桶防堵塞

▲花博的化糞池孔噴出陣陣黃色「屎水」。（圖／翻攝 Threads @bk.0324）



記者陳家祥／台北報導

台北市熱門景點圓山花博館區常在週末舉辦的市集，沒想到近日有名在台的日本人前往參加時，看到疑似因人潮塞爆廁所，導致化糞池一時無法疏通，連路上的化糞池孔都噴出陣陣黃色「屎水」，且屎味還瀰漫周圍。對此，會展產業發展基金會表示，15日起已放置垃圾桶並宣導衛生紙丟入桶內，後續也會進行工程改善。

針對花博圓山酒泉街公廁旁衛工管汙水井14日發生溢流一事，會展產業發展基金會說明，當天酒泉街公廁前陰井，因圓山園區人潮使用頻繁故累積未及分解之衛生紙及污物，將將通往支幹管口堵塞，發生間歇性溢流。

會展產業發展基金會表示，事發後即加派清潔人力清理週遭，並於晚間園區活動結束後協同衛工處及相關廠商人員到場起蓋清理，衛工處並支援大型通管水車將此汙水井支線通往主幹管之管路清洗，所有作業於23時53分改善完成，12月15日正常使用中未再發生溢流。

會展產業發展基金會說，原配合106年世大運及中央環境部衛生紙直接排放政策，雖本會已購買可溶解衛生紙，但為避免未及溶解衛生紙及污物堵塞管路，15日起酒泉街、爭艷館公廁已全面置放垃圾桶並宣導衛生紙丟入垃圾桶內。

此外，也協請衛工處及基金會配合廠商進行圓山區域試挖遭掩埋支幹管陰井及提升工程，待陰井提升工程後，同步進行陰井管路清洗作業。