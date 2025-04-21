【廣編】國際扶輪3482地區年會盛大登場　神奇扶輪魅力時刻閃耀圓山、連結世界

▲國際扶輪3482地區舉辦的「神奇扶輪•魅力時刻/THE MAGIC OF ROTARY•THE AMAZING MOMENT 」年會，在熱烈掌聲與滿滿感動中圓滿落幕。

圖、文／國際扶輪3482地區提供

國際扶輪3482地區於2025年4月19日至20日，假台北圓山大飯店隆重舉辦2024-25年度地區年會以「神奇扶輪•魅力時刻 / THE MAGIC OF ROTARY•THE AMAZING MOMENT 」為主題，聚集來自全區91個扶輪社超過1500多位扶輪社友家庭共襄盛舉，並熱烈迎接來自日本、韓國、印尼與緬甸等多國國際姐妹地區友好社組團來訪，盛況空前，展現3482地區高度國際連結力與扶輪精神的真實體現。

本次年會由國際扶輪社長代表賴志明前總監親臨指導，年會活動內容豐富多元，不僅安排地區內各社服務成果展示與職業分享，讓與會者一覽過去一年在公益服務、創新扶輪、新世代領導力等面向的豐碩成果。更安排社友聯合例會，邀請行政院政務委員/國科會主委吳誠文先生以國家科技發展做專題演講。現場氣氛熱烈，充滿熱情與感動。今年度地區年會更有台北市大家長蔣萬安市長親臨會場帶來祝福，為與扶輪攜手合作迎接世壯運與公益活動致謝。

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總監陳正玲Jessica也特別感謝國際姐妹地區友好社代表不遠千里來訪，讓此次年會成為真正的國際扶輪交流盛會。來訪的日本、韓國、印尼及緬甸友社社友們除參與正式會議外，也透過文化參訪、全球獎助金聯合服務計畫與晚宴聯誼等活動，與3482地區社友建立深厚友誼，為未來更深入的跨國服務合作鋪路，各國社友皆對台灣扶輪的熱情接待與精彩安排留下深刻印象。