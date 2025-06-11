台電桃園區處捐贈偏遠山區學童畢業紀念冊　留住珍貴回憶

▲台電桃園區處大溪服務所長王佩珊(左），代表台電捐贈桃竹偏遠山區學童畢業紀念冊。（圖／桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台電桃園區處11日表示，偏鄉學區因資源較為缺乏，畢業紀念冊製作不易，為幫助學童留下美好回憶，台電公司攜手長期關注偏鄉學童權益的中華民國偏鄉學子圓夢公益協會，合推畢業紀念冊圓夢計畫，期為孩子們人生階段，留下珍貴回憶。

台電桃園區處今年為桃園、新竹偏鄉地區6所學校學童免費製作專屬紀念冊，並由該處同仁親自贈送霞雲國小、高義國小、三光國小及附幼共29位畢業生，為人生重要的求學階段留下與同儕及校園美好回憶。

▲台電桃園區處捐贈桃竹偏遠山區學童畢業紀念冊。（圖／桃園區處提供）

除了獻上滿滿的祝福，為將節電知識傳達到偏鄉，也將節電觀念從小扎根，台電桃園區處也利用學校師生齊聚的機會，宣導生活中節電小常識，並透過活潑的有獎問答活動，希望烙下節電觀念，也有助節省電費的開支。

台電桃園區處身負大桃園地區穩定供電的責任，並持續改善偏鄉地區供電品質，也希望透過贈送復興山區學童畢業紀念冊，提供溫暖的社會關懷與支持，並鼓勵學子勇敢追夢，期盼學子珍惜這份來自社會的愛心與支持，努力成長，回饋社會。