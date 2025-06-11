首度移師鳳山！高雄同志大遊行時間出爐　主題結合2026大選

▲2025高雄同志大遊行時間出爐，串聯在地性別運動 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2025高雄同志大遊行正式宣布，今年遊行主題為「豪彩投 Voting with Pride」，首度選在鳳山區舉行，將於2025年11月29日（星期六）登場。作為亞洲第一個實現婚姻平權的國家，台灣的同志運動已從「爭取婚姻」邁向更深層的性別平權實踐，而今年遊行更結合即將到來的地方選舉，呼籲民眾「自豪投票、為平權發聲」。

今年高雄同志大遊行總召Cony表示，主題「豪彩投」融合「自豪」、「彩虹」與「投票」三層意涵，希望民眾能在生活與政治中展現性別自覺，進而以選票守護多元價值。

今日記者會現場以「拼圖」的方式呈現今年的主視覺，象徵高同遊由眾人共同合作完成。民眾也可至性別友善店家索取主題酷卡，完整蒐集後即可呈現整體視覺，每一份參與都是性別平權拼圖中的一塊。

本屆高雄同志大遊行以「彩虹公民 酷漫遊」及「選擇未來 豪彩投」作為雙口號，號召所有市民「一起走上街頭、走進生活、走入投票所」，共同用行動描繪出性別友善的城市藍圖。

▲首度移師鳳山！2025高雄同志大遊行將串聯在地性別運動。（圖／記者賴文萱翻攝）

自六月起，高同遊與高雄市政府民政局攜手推出前導系列活動「彩虹公民去哪裡」，高同遊活動組組長Nivea分享，接下來預計深入旗津、鳥松、岡山、美濃、大寮與梓官等，與在地性別友善組織透過講座、走讀與展演串聯地方故事，讓性別議題不再只屬於城市中心，也能在社區土地中發芽。

此外，高同遊另與多元性別團體合作的「政好投你」系列行動，也將於各地辦理論壇與工作坊，涵蓋政策監督、身體政治、教育與國防民防議題參與。合辦單位包括同志諮詢熱線南部辦公室、同志家庭權益促進會、親子共學教育促進會高雄共學團、看嘸舞蹈劇場、彩虹平權大平台等團體。

今年的另一亮點「高雄豪好玩」活動，由淑女俱樂部、半伴旅遊、灣島皇后與台灣性別友善觀光協會共同打造，規劃彩虹講座、觀光巴士、閱覽室與派對，期待以娛樂作為行動載體，將性別友善的價值落實於城市觀光與日常生活。

高同遊公關組組長Patty表示：「『豪彩投』不只是一次性的遊行口號，更是一場集體社會行動的起點。」無論是參與社區、搭乘彩虹巴士、加入知識講座或街頭派對，每一步都是社會運動與性別教育的展現。

高雄同志大遊行總召Cony指出，鳳山身為高雄市政府與市議會所在之地，具指標性與象徵意義，此次選址正是希望「將平權的聲音帶入政治舞台，走進市政核心，讓政策聽見社會的多元需求」，把性別平權的聲音，帶到市政核心、帶到政治舞台、帶到真正做決定的地方。