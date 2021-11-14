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再寫新歷史！「2025世界同志遊行」在台灣　東亞地區首次舉辦

▲▼2020同志大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣在2019年成為亞洲第一的同性婚姻合法國家後，隔2年再創新歷史。圖為2020同志大遊行。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「史上首次！世界同志遊行2025在台灣！」粉絲專頁《高雄同志大遊行》13日晚上分享喜訊，指出台灣在2019年成為亞洲第一的同性婚姻合法國家後，隔2年再創新歷史，就是為台灣正式取得世界上最大型的同志遊行活動「世界同志遊行（WorldPride）」申辦權，時間將辦在2025年，「這是史上首次在東亞地區舉辦。」

高雄同志大遊行（以下簡稱高同遊）在加入InterPride後（InterPride為國際組織，代表並由LGBT社區驕傲活動的製作人組成，以慶祝同性戀，雙性戀和變性人的文化和驕傲），積極參與亞洲的同志遊行團隊合作，並在2019年成為第19區的代表成員，遴選過程得到世界各國的協助與幫忙，這次在全球的支持與信任下，得到WorldPride於2025年的主辦權。

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高同遊也引述InterPride聯合主席Julian Sanjivan的話，「首次在該地區舉辦的世界同志遊行，定必會為鄰近國家及地區的人權意識及同志權益帶來重大影響。」期許未來4年，會帶來亞洲地區的人權進程與改革。

活動方面，高同遊將成立WorldPride Taiwan 2025的核心團隊，2022、2023年會致力與中央、地方政府、各大國際駐台單位接洽，洽談合作細節與模式。規劃團隊也預計在2023年雪梨世界同志遊行系列活動執行實體廣告和行銷宣傳。2024年則預計增編團隊，和各商業組織尋求贊助、合作機會。2025年希望串聯全台組織、企業、政府單位，攜手盛舉這個活動。

「這次史上首次的世界同志遊行在台灣，非常感謝各界的支持與幫助，才完成了這次歷史性的一刻，再一次讓台灣在同志運動上另一個亞洲第一的成就！」高同遊還點名感謝總統蔡英文、外交部、美國在台協會及各種非營利組織、媒體的協助，順利申辦成功。

最後，高同遊也宣布成立「Taiwan WorldPride 2025 - 世界同志遊行在台灣」粉絲專頁做為日後宣傳及社群平台。貼文一出，也吸引高雄市議員簡煥宗、黃捷送上祝福，「太棒了」、「非常期待WorldPride2025在高雄！」

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