「人權不能採多數決！」柯文哲解釋同婚投廢票原因…嘆：政府也沒尊重結果





▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

「高雄同志大遊行」將於27日參與由國際組織InterPride（世界同志遊行）舉辦的「全球驕傲」（Global Pride）線上全球同志大遊行，然而邀請了曾自爆在同婚議題上投廢票的台北市長柯文哲，引發網友質疑。對此，柯文哲26日晚間回應，自己投廢票是因為基本人權、普世價值不該採多數決。

「高雄同志大遊行」臉書粉專於26日公布「全球驕傲」活動嘉賓，包括眾多挺同婚人士，以及總統蔡英文，然而其中卻出現柯文哲，使網友在底下留言質疑，「柯文哲？投反對票的市長」、「乾脆邀請韓國瑜算了，兩個哥倆好對不對」、「柯？？？需要提供你們反同逐字稿嗎？？？」

▲「高雄同志大遊行」曝光27日「全球驕傲」（Global Pride）遊行的來賓。（圖／翻攝自高雄同志大遊行臉書粉專）

「高雄同志大遊行」臉書粉專對此澄清，該活動並非他們自己舉辦，只是依照活動流程內容如實宣傳而已，目前已知是因為，台北為2021亞洲同志運動會主辦城市，所以現任市長才會受邀。「高雄同志大遊行立場一直一致，不支持也不贊同任何同志不友善的政治人物，如果活動的主辦是高雄同志大遊行，我們不會選擇邀請任何同志不友善政治人物。」

關於挺同網友會將柯文哲視為「非同志友善」的政治人物，起因為柯文哲曾於2019年自爆，自己在2018年同婚公投中投下「廢票」，引發外界質疑柯文哲對於同志的看法。

▲由於大法官於2017年3月24日公布《司法院釋字第748號解釋》，認為同性別二人不能成立法律上婚姻關係違憲，因此要求有關機構必須在2年內完成法律修正或制定。（圖／ETtoday資料照）

針對投同婚廢票一事再被網友翻出，柯文哲26日於臉書上解釋，至今很多人不理解他為什麼投下廢票，「其實廢票不廢，因為我認為，基本人權和普世價值，不應採取多數決。」

柯文哲表示，投廢票的原因很簡單，因為價值與人權議題，不該用投票來比大小、拚輸贏，應該有更好的方式解決衝突，而不是擴大衝突。北市民政局於2017年就對 《民法》中規定「同性別二人不能成立法律上婚姻關係」有違憲之虞，主動向大法官「提出釋憲聲請」；而大法官也清楚解釋：過去《民法》未保障同性婚姻「違憲」，要求主管機關要在2年內修改相關法律，因此應該由立法院直接修法保障同婚，底線是2019年。

▲面對大法官釋字結果，反同方雖然不能阻止同性婚姻，但盼以公投方式拒絕政府直接修改《民法》，而挺同方為反制反同方，也祭出相對應公投回擊。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲提到，但掌握國會多數席次的民進黨政府，卻沒有進行修法的動作，2018年同婚公投的根本，是因為執政者的不作為，才把性別少數的權利，交給主流的異性戀者決定，「怎麼公平？這也讓原本應該透過公開辯論、理性討論的制度，失去其應有的價值。更荒謬的是，當社會因此出現對立後，政府最後也沒有尊重公投結果。」

柯文哲也提到，同婚公投中還要把「性別平等教育法」明定在國民教育各階段，內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程，「這更是需要整個教育體制深入研究的範疇，只要一個教材、一場教育現場出現偏頗、錯誤解釋，影響的結果何等劇烈？又豈是這短短52個字可以敘明？」

「所以我投了廢票。」柯文哲坦承，對於同志、性別議題「我的知識還太少」，但對於人生而平等的主張是堅定支持。

最後，柯文哲祝福所有同志朋友，都可以盡情享受27日的高雄同志大遊行，「我也歡迎大家10月底一起來台北，把同志們的熱情、友善、多元，向更多人放送。願民主價值更深化台灣。無論你我，都不再因為誤解，而被貼上標籤。」

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