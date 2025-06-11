孤單女半夜找人陪...他秒衝香閨上了　結果因「4個字」判囚3年半

▲單身女半夜孤單找人陪，邀男網友到家裡聊天看狗，卻演變成性侵事件。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

新北1名女子半夜孤單想找人陪，吳姓男網友應邀飛奔赴約聊天看狗，女方答應他留宿、脫長褲同睡，吳男以為獲得默許，激動上床嘿咻卻覺女方「妥協」不盡興、不歡而散，女方提告遭性侵、堅稱當下不敵吳男蠻力而「自暴自棄」沒反抗，新北地院審理認定吳男已知女方說「不要碰我」仍沒住手，依強制性交罪判刑3年6月，可上訴。

判決指出，吳男和本件被害人透過交友軟體認識，2021年11月間，女方半夜獨守空閨，心情不好、想找人陪，正好吳男傳來訊息，就約吳男到她家聊天、看她養的狗。

吳男立刻赴約，凌晨1點多抵達，女方聊沒多久就想睡，答應吳男留宿、同榻而眠，吳男試探「可不可以脫褲子睡」，女方也同意，吳男以為女方默許他更進一步，僅穿內褲上床就發動攻勢，摸胸蹭臀、性侵得逞。

女方過程中數度表明不想嘿咻，雙手用力試圖推阻吳男，遭吳男壓住身體，近距離貼臉，她掙扎到一半索性放棄，任由吳男完事趕快走，吳男事畢見她擺臭臉，不爽反問「現在是怎樣？要我走嗎？」她明確下逐客令，吳直接離開。

▲遭性侵女子指稱拗不過對方蠻力，所以「自暴自棄」不再抵抗，希望對方趕快完事走人。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

原本2人不再聯絡，女方另險遭1名男網友性侵，向2位摯友哭訴後勾起這件往事，去年（2024年）提告追究。吳男到案否認霸王硬上弓，辯稱女方同意跟他抱抱、順勢發生關係，沒違反女方意願，但「整個過程很不愉悅，我感覺她不太喜歡我」。

吳男指女方讓異性到家裡過夜同睡，只穿長襯衫罩著身體，又同意他不穿褲子上床，意思已很明顯，卻用「妥協」態度做愛，最後「有點嚴肅跟我說不要碰她」，所以事畢就離開，反正「我有點認床，我也不喜歡她家的狗」。

法官指吳男誇大其詞，因女方當時僅同意他「脫長褲」而非「不穿褲」，但吳男供詞足以印證女方指控屬實，包括女方拗不過吳男蠻力，所以「自暴自棄」不再反抗，即使吳男起身去戴保險套、一度中斷，女方也沒嘗試逃跑呼救，重點是吳男承認聽到女方說「不要碰我」仍沒住手。

法官強調事發前女方穿著、彼此互動，不代表女方同意吳男一親芳澤，何況女方已明確說「不」，吳男也感受女方只是躺著、非樂意參與，仍為一己性慾違反女方意願，女方事後不久即鬱症復發就醫，吳男到案仍不認罪也不和解，據此依強制性交罪判刑3年6月，可上訴。