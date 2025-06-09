餐廳老闆「半年投資慘虧400萬」急關店　他曝資產嘆：沒車沒房

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名33歲網友創業開餐廳，原本總資產達700多萬；怎料，近半年所有投資加總已虧損400多萬元，如今他決定將餐廳收掉，而沒車沒房的他也無奈發文請益，求問「如果是你，下一步會怎麼做？」

網友昨日在Dcard發文提到，目前33歲的他，原本總資產大約有700多萬元；不過，從去年底到現在，所有的投資包括美股、加密貨幣及自己創業開的餐廳，累積虧損已達400多萬元。

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原PO無奈表示，「今天決定要把餐廳收掉了，現在身上大概只有300萬左右的資產，已經快要34歲了，沒有車沒有房，也沒有工作，更沒有背景，躺在沙發上思考了很久。」

他直言，自己也是非常努力才有這些積蓄的，結果現在就這樣失去了，「想問一下大家，我是不是已經完蛋了，如果是你，下一步會怎麼做？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，網友們紛紛勸道，「別灰心，你還有300萬，而且才33歲，讓自己休息沉澱一下，重頭開始」、「你都可以賺到這筆錢了，代表你有那個能力，別急著放棄」、「33歲有辦法搞到700多萬，應該沒什麼好擔心的」、「你的賺錢能力還在，才33歲人生仍大有可為」。

另外，不少過來人則表示，「錢不是重點，你的能力才是重點，曾被倒2000萬的路過」、「感覺有點看到之前的自己，脫離市場、調整情緒，情緒不對做啥都不對，先找其他事情做做看」、「虧了200多萬的路過」。