包腳男紅燈突下車「掏鳥解放」！眾人見證Live尿秀　網酸：畫地盤

▲高雄一名男子趁著紅燈就地解放，離譜行徑全被後方駕駛直擊。（圖／翻攝自Threads／cfb_809）

記者閔文昱／綜合報導

高雄市三民區建工路10日上午出現離譜一幕，一名白衣男子在停等紅燈時，竟突然從副駕駛座下車，當街掏出生殖器、原地小便，畫面遭後方駕駛拍下並分享到社群平台Threads，吸引大批網友熱議，直呼「是演即興表演嗎？」、「沒寶特瓶也該有點羞恥心吧」。

根據貼文畫面，該事件發生地點就在建工路與立人路口，靠近國立高雄科技大學，當時車流繁忙，一名穿有金項鍊、腳部刺青的白衣男子卻趁著紅燈突然下車，利用車門遮掩，快速完成「解放」動作，荒唐過程也被原PO拍下，並留言諷刺「就突然很急這樣」。

畫面曝光後，不少網友狠酸，「吃藥吃到膀胱壞掉？」、「尿完有抖一抖嗎？」、「膀胱無力人盡皆知」、「包腳男強迫眾人見證Live尿秀」、「好了！你的地盤已做好記錄」，甚至有人發現，附近就有加油站，質疑男子根本有更體面的選擇。

對此，轄區三民二分局表示，雖然目前尚未接獲民眾正式報案，但男子的行為已違反《道路交通管理處罰條例》第55條「違規臨時停車」，可處300元以上600元以下罰鍰。若確認他於路上隨地便溺，還可能觸犯《廢棄物清理法》，警方將根據車牌通知車主到案說明。警方也呼籲民眾如遇類似情形應即時通報，維護市容與交通秩序。