阿伯用雞蛋糕騙弱女到公園性侵！她崩潰撕內褲　最終判決出爐

▲有自閉症的女子遭老翁性侵，返家後氣憤到撕毀內褲。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園何姓男子2022年間，與在公車站等車的女子小芊（化名）攀談後，發現小芊應該有精神疾病，就以雞蛋糕等物品，將小芊騙到公園性侵得逞。小芊遭侵犯後，情緒起伏波動大，在家會破壞內衣、撕毀內褲以外，小芊的母親還因此輕生。何男一二審均遭判刑5年，案經上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2022年3月間，下午3點半多，67歲的何男在桃園市某公車站旁，看到放學後獨自等車的小芊，小芊因有自閉症與中度智能障礙，何男認為有機可乘，遂上前攀談，並拿出雞蛋糕請小芊吃。而後何男就跟著小芊一起搭車到某公園後下車，並將小芊帶到便利商店購買飲料、餅乾，之後將小芊帶到公園公廁內，性侵得逞。

由於小芊是第一次，就跟何男說「很痛、不要摸」，何男「就停下來」，後來小芊又說不舒服，就說「我要離開」，何男就讓小芊離開廁所。小芊父母因為女兒沒有回家，出門尋找，在公園找到小芊，小芊說出遭何男性侵的狀況，父母大驚，隨即帶小芊驗傷、報警，警方循線逮捕何男，檢方對何男提起公訴。

法院審理時，何男否認犯罪，辯稱是跟小芊情投意合，「自然而然就發生」，否認性侵，也否認知道小芊具有精神疾病。但法院訊問小芊，小芊清楚陳述「何男有用手摸我的下體，親我的『奶奶(按指乳房)』、親我的臉、親我的嘴唇，他用手摸我的『妹妹(按指陰道)』，『有伸進去裡面』，就在馬桶做，我坐在馬桶，阿伯叫我安靜、小聲點」。

此外，法院也傳喚小芊的老師、母親，均陳述小芊在案發後情緒起伏波動大，老師說小芊上課到一半，會突然站起來大叫；另外母親也說，小芊在家會破壞內衣、更換內衣，甚至連內褲都撕破，而且如果沒戴眼罩睡覺會焦慮。另外法院也在小芊的乳房上，採取到何男的DNA跡證，法院因此認定小芊確實遭到侵害。

而量刑時，何男指稱小芊父母不願和解、只想要錢，但遭小芊父親打臉。父親在法庭上泣訴，自己是開公司的企業家，何男根本就是個遊民，不會想要貪圖何男的錢；況且何男的犯行影響小芊，甚至小芊母親也在法院審理時輕生，所以不願意原諒何男，請求從重量刑。一二審均將何男判刑5年，全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

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