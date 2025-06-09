扎根實踐零距離！藝在雲林心有共鳴　全方位推動表演藝術

▲雲林縣政府舉辦「藝在雲林 心有共鳴」表演藝術聯合宣傳，展現表演藝術量能與發展藍圖。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府今（9）日在雲林表演廳舉辦「藝在雲林 心有共鳴」表演藝術聯合宣傳，展現表演藝術量能與發展藍圖。秀出今年度六大亮點主軸，從表演廳亮點節目、表演團隊駐館、傑出演藝團隊團隊授證、企業贊助表揚、布袋戲創作扶植、表演藝術推廣，全方位呈現雲林深厚的表演藝術基礎與創新能量，宣示文化政策持續向前的決心與行動。

▲縣長張麗善強調，雲林以表演藝術為引， 串聯創意、匯聚人才、擴展視野，讓每一場演出不只是節目，而是一場打動人心的旅程。（圖／記者游瓊華攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林表演廳自2022年整建完成以來，雲林表演廳以優化硬體設施與強化節目策劃雙軌並進，致力打造具地方辨識度的專業劇場。今年截至5月，表演廳演出節目與文化體驗進館等節目，累計入館人數達1萬8700人次，23場演出節目，售票節目平均上座率達55%，索票、免票節目則達60.32%，進館人數再創新高，顯示觀眾對藝文節目高度興趣與支持，劇場也逐漸成為在地民眾日常文化生活的一部分，與外地旅客眼中的文化據點，儼然是「雲林文化櫥窗」。

114年度推廣表演節目結合戲劇、舞蹈、歌仔戲、兒童劇、偶戲與民歌演唱等多元類型，包含Taiwan Top團隊等，如果陀劇場《三個傻瓜》、優人神鼓《涉空而來》、唐美雲歌仔戲團《天鵝宴》、天馬戲創作劇團《誰偷走了我的超能力》、舞鈴劇場《VALO二部曲：島嶼》、昇平五洲園《誰是英雄》等，橫跨傳統與當代、涵蓋各年齡層喜好，為民眾打造豐富多彩的文化饗宴 。

節目也安排至海線的北港文化中心家湖表演廳，推出7月19日創造焦點演出的《小丑八怪：廚房篇》，及7月27日由加拿大Ombres Folles木偶劇團演出的《Pomelo》，讓山縣海線民眾均能享受精緻節目，也照顧到各地的藝文人口。

▲雲林縣政府舉辦「藝在雲林 心有共鳴」表演藝術聯合宣傳，展現表演藝術量能與發展藍圖。（圖／記者游瓊華攝）

文化觀光處長陳璧君表示，雲林表演廳帶來藝文人潮，更印證名言「花若盛開，蝴蝶自來」，今年迎來文化部核定雙駐館團隊、縣內外傑出演藝團隊、企業等的助力，今年全文化部「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」補助昇平五洲園、壞鞋子舞蹈劇團的雙團隊駐館，也是全台唯一，其中昇平五洲園，帶來精彩演出之外，還有布袋戲手作與互動體驗活動；「壞鞋子舞蹈劇場」則有精彩的大眾舞蹈課，藝文講座，是館所與團隊間的長期合作創新起點。



今日亦進行「雲林縣傑出表演團隊授證儀式」114年度因中央補助款項增加，此次共入圍6團傑出演藝團隊，包含雲林愛樂室內合唱團、太日樂集、吳萬響掌中劇團、黃世志電視木偶劇團、溯NJ4藝想空間、今日大型掌中劇團，傑出表演團隊也將在雲林表演廳及縣境內帶來精彩的節目。縣府也感謝及表彰對表演藝術投入的企業，包括豐泰文教基金會、鈺齊企業與巧新科技等企業夥伴，贊助表演團隊在雲林表演廳演出，公私協力建立文化永續發展的合作典範，攜手打造共榮的藝文環境。

▲縣府也感謝及表彰對表演藝術投入的企業，贊助表演團隊在雲林表演廳演出，公私協力建立文化永續發展的合作典範。（圖／記者游瓊華攝）

陳璧君指出，表演藝術整體環境改變，除了觀眾人數增加外，也針對藝術創作及文化平權給予支持，包含今年特別啟動「114年布袋戲節目旗艦計畫劇本創作徵選」，自即日起徵件至2025年10月15日止，廣邀全台優秀創作者投稿，期待徵求兼具創新與藝術價值的布袋戲劇本，總獎金高達65萬，年底更將舉辦劇團媒合說明會，讓傳統戲曲能量注入當代語彙，開創布袋戲新視野。

此外，今年與文化部合作，透過青年席位、文化體驗計畫，鼓勵年輕學子進入場館，用優惠的票價體驗表演藝術，今年特別規劃青年席位共15檔節目，合計840席，並搭配文化體驗計畫，讓縣內近100所學校學生能親身參與藝文活動，預計全年將有120車次進館，嘉惠近5000名學子，以文化政策落實世代培育與文化平權，透過藝術政策的串連，讓縣民與各年齡層的民眾能享受高品質的表演藝術。

▲「雲林縣傑出表演團隊授證儀式」共入圍6團傑出演藝團隊，亦將於雲林表演廳及縣境內帶來精彩的節目。。（圖／記者游瓊華攝）

縣府也持續推動「藝術宅急便」，邀請優質表演團隊深入10個鄉鎮巡演，包含斗六市、林內鄉、二崙鄉、土庫鎮、虎尾鎮、大埤鄉、斗南鎮、莿桐鄉、崙背鄉、水林鄉等地，透過戶外演出、互動體驗與推廣活動，實踐「文化平權、藝術零距離」的核心精神。

雲林縣長張麗善表示，今日記者會主題藝在雲林，心有共鳴，藝術在雲林，讓每縣民都心有共鳴，雲林的表演藝術近幾年的蓬勃發展，讓表演廳不再是演出場地，而是政策實踐的重要據點，更是文化創新、人才培育與生活美學的交匯平台。透過徵件、巡演、駐館等多元策略，讓藝術貼近每一位市民的生活日常。

「文化屬於每一個人，不論年齡、城鄉，我們希望讓孩子與長者都能享有平等的文化參與機會，將藝術的溫度深植人心。」張麗善強調，雲林以表演藝術為引， 串聯創意、匯聚人才、擴展視野，讓每一場演出不只是節目，而是一場打動人心的旅程。縣府將攜手團隊與社會各界，持續以藝術為名，為雲林發聲，走向全齡共享、城鄉共融、與世界對話的嶄新未來。

▲雲林以表演藝術為引， 串聯創意、匯聚人才、擴展視野，讓每一場演出不只是節目，而是一場打動人心的旅程。。（圖／記者游瓊華翻攝）