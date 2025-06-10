農曆十五買拜拜用品遇死劫　雲林女騎士返家途中與轎車相撞亡

▲雲林縣北港鎮164線一名70歲蔡姓婦人騎機車遭撞身亡。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、郭玗潔／台中報導

雲林縣北港鎮164線公路今(10)日發生死亡車禍！一名70歲蔡姓婦人騎機車，早上從民生路往水林方向行駛，在扶朝里路段路口和方姓男子駕駛的小客車發生碰撞，警方獲報立即到場處理，並將蔡女送醫，蔡女傷勢嚴重，送醫不治身亡，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

據了解，今天是農曆5/15，蔡婦依例要祭拜家裡的祖先和神明，祈求保佑家人平安順利，一早特地騎機車出門到北港買拜拜要用的物品，沒想到購物完畢，經過164線公路近扶朝里路口時和小客車發生碰撞，小客車引擎蓋凹陷，蔡婦機車後輪也扭曲變形，零件散落一地。蔡婦送醫後，因傷勢嚴重不幸身亡。

路過網友將照片貼上網，提醒用路人小心慢行，其他網友紛紛表示：「那個路口已經事故很多次⋯尤其是一堆摩托車都不兩段式轉彎，直接突然左轉⋯不管老的年輕的都這樣騎⋯汽車不一定能馬上立即煞住⋯在那個路口一定要兩段式轉彎，汽車也要減速⋯生命安全比較重要，沒差那一分鐘」、「像我在待轉的等到綠燈要過的時候。闖紅燈的一樣很多」、「此路段常發生交通事故很多家庭破碎，希望警察多加勸導，不管直行或轉彎都要小心」。

據了解，該路段為丁字路口，經常發生汽機車要轉彎進扶朝里，因沒有兩段式待轉，或遇直行車闖紅燈，導致雙方相撞的交通事故，有待相關單位需進一步研究改善。