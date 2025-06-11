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陳亭妃嗆農業部別「頭痛醫頭」！　籲一次檢討農退儲金制度

▲立委陳亭妃質疑農退儲金制度設計排除青農，呼籲農業部勿頭痛醫頭、腳痛醫腳。（記者林東良翻攝）

▲立委陳亭妃質疑農退儲金制度設計排除青農，呼籲農業部勿頭痛醫頭、腳痛醫腳。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

「既然要檢討農退儲金制度，就要一次到位！」立委陳亭妃11日在立法院經濟委員會上，針對現行農民退休儲金制度向農業部長陳駿季提出質詢，直指不少青農因原保勞保，現行規定無法參與農退儲金，導致退休保障出現斷層，痛批農業部「不要頭痛醫頭、腳痛醫腳」，呼籲應系統性調整，真正回應青農的實際困境。

陳亭妃表示，現行農退制度排除仍參與勞保的青年農民，與政府鼓勵青年返鄉從農的政策目標相互矛盾。她指出，根據農業部調查，從事農業的青壯年族群中，有超過半數原本就投保勞保，從農後為保留原有年資，不願轉換成農保，因此被排除在農退儲金制度外。「這不是技術問題，是政策選擇的態度問題！」陳亭妃直言，若真視青年為農業未來主力，應設計出讓青年「能留勞保、也能參與農退」的制度選項，才是真正友善青年返鄉從農。

對此，農業部長陳駿季當場回應，將朝雙軌設計方向研議，允諾讓青農未來可保留勞保的同時，也具備加入農退儲金的資格。他也坦言，目前制度確實存在法律競合問題，「但都可以排除，我們會做」。陳駿季進一步承諾，農業部將整合立院建議，下個會期提出修正草案，補強制度缺口。

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陳亭妃農業部農退儲金

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