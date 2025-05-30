　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

亞洲唯一！台灣成3豬隻疾病非疫區　蘇貞昌：當閣揆時每天繃緊神經

▲台灣成為亞洲唯一，「非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫」的非疫國。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲台灣成為亞洲唯一，「非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫」的非疫國。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

實習記者石嘉豪／台北報導

世界動物衛生組織（WOAH）昨（29日）頒發3大豬隻疾病非疫區證書給予台灣，宣告台灣成為亞洲唯一，沒有「非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫」的國家。對此，前行政院長蘇貞昌表示，擔任院長時，鄰近國家相繼爆發非洲豬瘟疫情，從政府到養豬戶，每天都繃緊神經，也還好十四個部會通力合作，才讓台灣今天還有豬肉吃，數千億的產業得以維繫。

蘇貞昌提到，農業部次長杜文珍29日代表台灣，在法國領取「世界動物衛生組織（WOAH）」的證書，宣告台灣成為亞洲唯一，「沒有非洲豬瘟、豬瘟、口蹄疫」的國家。

蘇貞昌透露，在他擔任行政院長時，鄰近國家相繼爆發非洲豬瘟疫情，然而，台灣是個海島，旅客往來頻繁，要在海關阻絕肉品入境，又要時時防範不知道從哪裡漂來的病死豬，從政府到養豬戶，每天都繃緊神經。

此外，蘇貞昌還感謝，還好當時有陳吉仲主委領導的農委會（現為農業部）緊盯每個環節，而內政部徐國勇部長也以最快速度廣泛部署X光機，檢查入境行李，十四個部會通力合作，才讓台灣今天還有豬肉吃，數千億的產業得以維繫。

面對難能可貴的里程碑，蘇貞昌認為，豬瘟防疫工作不但需要政府的決心、養豬業者的用心，還要全民願意配合的耐心，這場戰役不會因為一張證書就結束，希望大家一起努力，繼續守護台灣豬。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 9922 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／成功續命！　尼克東冠G5扳回一勝
獨／噁爆！跳跳猴外送「在地美食佐汙水」　2女工程師吃完狂吐
失智婦「想見兒子」騎數十公里　協尋警得知真相眼眶泛紅
快訊／馬斯克請辭DOGE　川普白宮辦送別記者會！
徐若熙被鎖定！　多名球探赴台看
咖啡寄杯買7送7、霜淇淋買1送1！超商「端午連假優惠」懶人包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

亞洲唯一！台灣成3豬隻疾病非疫區　蘇貞昌：當閣揆時每天繃緊神經

為何相信保母劉彩萱說法？　剴剴案社工曝合作模式「不能都怪我」

藍營發動罷免綠委涉偽造文書　多位受害者集體控告國民黨求償

衝刺罷免投票！綠營要當罷團側翼　避一狀況「反對藍營有利」

罷綠恐全線崩盤　國民黨三階「轉攻為守」催危機感護藍委

左營軍港傳浮塢測試時進水「坐底」　海軍證實：塢上人員無傷損

青鳥男神3點回應反擊「錄音說館長」　怒轟小草：翻車了啥

幕後／陸控台灣駭攻廣州公司背後不單純　假旗行動塑造攻台名目

卓榮泰報喜　台灣成亞洲唯一無3大豬隻疫病國家

行政院重提NCC委員名單　函請立法院撤回去年提名人選

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

【疲勞釀死劫】61歲婦載孫失控暴衝！ 91歲嬤被噴進騎樓無辜喪命

家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？

【我來了醫生！】惡霸犬興奮衝診療台 尾巴狂搖XD

Karina口誤「aespa⭢欸斯剖」 Winter救場失敗...狂笑場

家寧最新回應！　「自始至終都是Andy一人親手操作」

亞洲唯一！台灣成3豬隻疾病非疫區　蘇貞昌：當閣揆時每天繃緊神經

為何相信保母劉彩萱說法？　剴剴案社工曝合作模式「不能都怪我」

藍營發動罷免綠委涉偽造文書　多位受害者集體控告國民黨求償

衝刺罷免投票！綠營要當罷團側翼　避一狀況「反對藍營有利」

罷綠恐全線崩盤　國民黨三階「轉攻為守」催危機感護藍委

左營軍港傳浮塢測試時進水「坐底」　海軍證實：塢上人員無傷損

青鳥男神3點回應反擊「錄音說館長」　怒轟小草：翻車了啥

幕後／陸控台灣駭攻廣州公司背後不單純　假旗行動塑造攻台名目

卓榮泰報喜　台灣成亞洲唯一無3大豬隻疫病國家

行政院重提NCC委員名單　函請立法院撤回去年提名人選

陸首個「沙戈荒」大型太陽能基地啟用　36種太陽能板搭配組合

呂秋遠揭生母設局！作家揪LINE截圖最大疑點「沒看到告白」

關稅政策被擋　WSJ：川普團隊正「制定Plan B」準備出招

快訊／尼克東冠G5扳回一勝　布朗森、唐斯合砍56分續命

6月新制懶人包！夏季電費「每月多500元」　台鐵漲價、改點

全台手搖飲端午優惠一次看　搶喝大苑子7元水果茶、麻古買1送1

買中古屋「要選A8還是A9？」　兩派分析：是真的方便

雲林貨車天雨路滑失控！　自撞陸橋護欄「車頭爛毀」

第一視角畫面曝！男夜闖國道遭3車撞輾亡　駕駛驚恐急喊：是人嗎

台男在韓國又遭逮捕！涉嫌偷拍「最高情報機構」　疑是親中派間諜

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

政治熱門新聞

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

青鳥男神反擊「錄音說館長」轟小草：翻車了啥

左營軍港傳浮塢測試時進水「坐底」　海軍證實：塢上人員無傷損

藍營發動罷免綠委涉偽造文書　多位受害者集體控告國民黨求償

衝刺罷免投票！綠營要當罷團側翼　避一狀況「反對藍營有利」

罷綠恐無望　國民黨三階催危機感護藍委

幕後／陸控台灣駭攻廣州公司背後不單純　假旗行動塑造攻台名目

剴剴案調查報告出爐　社工3訪仍漏接、剴剴大片瘀傷紀錄全無

稱「字跡潦草」剔除連署書南投選委會急改口　綠籲許淑華說清楚

民調：57.9%支持陸配交除籍證明

總統府正式公告：國定假日4+1　今年下半年全民多3天假

行政院重提NCC委員名單　函請立法院撤回去年提名人選

八炯曝中共統戰官員錄音　館長回應了

更多熱門

相關新聞

藍營發動罷免綠委涉偽造文書　多位受害者集體控告國民黨求償

藍營發動罷免綠委涉偽造文書　多位受害者集體控告國民黨求償

針對罷免綠委林俊憲、王定宇多起涉及死亡連署、偽造文書案，台南地檢署昨日正式起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，另有37名國民黨工及親友因坦承犯行緩起訴。而王定宇偕律師江信賢發起「刑事究責、民事求償」行動，目前已累積60位被偽造的受害民眾要向罷免連署領銜人和國民黨主要被告提告求償，總共求償金額超過百萬。

幕後／陸控台灣駭攻廣州公司背後不單純　假旗行動塑造攻台名目

幕後／陸控台灣駭攻廣州公司背後不單純　假旗行動塑造攻台名目

我國獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國

我國獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國

監院濫用公務車看牙接狗　吳思瑤遺憾：監院應當是公務體系表率

監院濫用公務車看牙接狗　吳思瑤遺憾：監院應當是公務體系表率

轟監委被爆特權車隊該辭職　黃揚明揭還曾用「公務車私用」彈劾官員

轟監委被爆特權車隊該辭職　黃揚明揭還曾用「公務車私用」彈劾官員

關鍵字：

蘇貞昌陳吉仲徐國勇農業部非洲豬瘟口蹄疫豬瘟民進黨WOAH

讀者迴響

熱門新聞

即／連環野火　加拿大宣布緊急狀態

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人

孫生「可以跟我要影片」被拘提50萬交保　

青鳥男神翻車？網PO「義烏台商陳思翰」打臉

NanaQ曬「與2男睡同房」照挺家寧

呂秋遠打破沉默！第一視角還原戀情始末

謝和弦開嗆家寧「噓你媽」引圍觀

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

她「深V畢業裝」驚動校長　影片吸480萬觀看

川普對等關稅二度敗訴！　法官：總統無單方面徵稅權

台灣薪資天花板曝光！機師月薪32萬居冠

李怡貞一口氣列「11項特徵線索」！

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

性侵小球員還偷拍片　台中市府公布變態教練姓名

全家這招喝咖啡半價！萊爾富牛奶日買3送1

更多

最夯影音

更多

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面