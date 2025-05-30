亞洲唯一！台灣成3豬隻疾病非疫區　蘇貞昌：當閣揆時每天繃緊神經

▲台灣成為亞洲唯一，「非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫」的非疫國。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

實習記者石嘉豪／台北報導

世界動物衛生組織（WOAH）昨（29日）頒發3大豬隻疾病非疫區證書給予台灣，宣告台灣成為亞洲唯一，沒有「非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫」的國家。對此，前行政院長蘇貞昌表示，擔任院長時，鄰近國家相繼爆發非洲豬瘟疫情，從政府到養豬戶，每天都繃緊神經，也還好十四個部會通力合作，才讓台灣今天還有豬肉吃，數千億的產業得以維繫。

蘇貞昌提到，農業部次長杜文珍29日代表台灣，在法國領取「世界動物衛生組織（WOAH）」的證書，宣告台灣成為亞洲唯一，「沒有非洲豬瘟、豬瘟、口蹄疫」的國家。

蘇貞昌透露，在他擔任行政院長時，鄰近國家相繼爆發非洲豬瘟疫情，然而，台灣是個海島，旅客往來頻繁，要在海關阻絕肉品入境，又要時時防範不知道從哪裡漂來的病死豬，從政府到養豬戶，每天都繃緊神經。

此外，蘇貞昌還感謝，還好當時有陳吉仲主委領導的農委會（現為農業部）緊盯每個環節，而內政部徐國勇部長也以最快速度廣泛部署X光機，檢查入境行李，十四個部會通力合作，才讓台灣今天還有豬肉吃，數千億的產業得以維繫。

面對難能可貴的里程碑，蘇貞昌認為，豬瘟防疫工作不但需要政府的決心、養豬業者的用心，還要全民願意配合的耐心，這場戰役不會因為一張證書就結束，希望大家一起努力，繼續守護台灣豬。