立院拍板2028無煤中火！　陳亭妃轟盧秀燕誤導民眾扭曲事實

▲立委陳亭妃今在立法院拿圖卡批藍白陣營「無視台電努力」，直指盧秀燕誤導民眾言論。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



核三廠2號機在2025年5月17日正式除役，象徵台灣邁入「非核家園」新階段。國民黨籍立委羅廷瑋等29人，隨即於年初提出「2028無煤中火」提案，要求台中發電廠每年提出減煤計畫，並於2028年達成全面停燒煤炭的減碳目標，歷經一個月冷凍期，該案於3日正式排入立法院院會並通過表決。



立法院長韓國瑜宣佈「贊成者多數，照國民黨黨團提議通過」，意味立法院正式拍板「無煤中火」時程，未來將納入政策執行路徑。針對此案，民進黨立委陳亭妃表決前在院會發言時強力抨擊，認為藍白陣營提案「根本抹煞台電多年努力」，更點名台中市長盧秀燕「誤導民眾、扭曲事實」。



陳亭妃當場秀出圖卡，指出台中發電廠歷年來煤耗與空污排放量持續下降，台電信守承諾、逐年改善。她更公開台中電廠與台中市整體用電曲線圖，顯示從2019年起，台中市用電量已年年高於本地發電量，意即外縣市支援電力早已成為常態。



「圖表非常清楚，難道盧秀燕看不懂嗎？」陳亭妃痛批盧市長錯誤引用核三除役訊息，竟說「國人要用肺發電」，誇張言詞意在混淆視聽。她也強調，「減煤減碳已是全球趨勢，不能讓政治口水凌駕專業與數據。」



雖然法案已順利通過，陳亭妃仍在發言中呼籲全民「除了要求供電穩定，更應思考如何兼顧空氣品質」，強調這場減煤抗戰不只是一項政策，「更是台灣人共同面對氣候危機的責任」，並高呼「拜託大家站出來、大罷免、大成功！」