英勇救出5人！　台南消防一大隊獲頒慰問獎勵金

▲台南消防局第一大隊獲消友會第一辦事處頒發慰問金與工作獎勵金，表彰英勇救災表現。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為表彰消防英雄英勇救援，台南市消防局第一救災救護大隊11日於大隊禮堂舉行慰問及獎勵金頒發典禮，由消防之友會第一辦事處致贈慰問金與工作獎勵金，感謝消防人員在多起重大災害現場挺身而出、守護市民安全。

包括鹽水舊營火警救出祖孫、關嶺分隊翻車救援OHCA傷患、新營裕民火警成功救出受困民眾等行動，皆獲現場特別表揚。

消防之友會第一辦事處處長陳志宏表示，6月1日至7日短短一週內，第一大隊人員三度成功搶救生命，展現臨危不亂、使命必達的救災精神，是市民最值得信賴的後盾。他也強調，未來將持續加碼裝備支援，讓每位在火場與災難現場拚搏的消防人員，都有最好資源與實質肯定。

第一救災救護大隊邱國禎大隊長指出，感謝消友會多年來對第一大隊無條件的支持，在陳處長的領導下，慰問與獎勵機制持續優化，強化了基層士氣與救災能力。隨著防汛期將屆，他也呼籲各分隊加強器材整備、預作水患應變部署，全力守護台南市民生命與財產安全。

消防局長李明峯則指出，消防之友會長年設置獎勵金制度，搭配市長黃偉哲力推的裝備汰換與人力補足政策，近年消防局已添購多輛新式救災車輛與進階裝備，大幅提升前線應變效率與勤務安全性。他強調：「有裝備、有士氣，才能有行動力，這是台南市堅強的防災承諾。」