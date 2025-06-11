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「海是生活節」開放報名！分齡設計3大主題　每梯次20人快報名

▲▼花蓮市公所精心規劃的「114年海是生活節：海好，洄瀾有你」活動即日起正式開放報名。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市公所精心規劃的「114年海是生活節：海好，洄瀾有你」活動即日起正式開放報名。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮市公所精心規劃及海委會指導的「114年海是生活節：海好，洄瀾有你」，自即日起正式開放報名。本次活動以「讓人親近大海，也讓大海走進生活」為核心理念，透過分齡設計的主題遊程，帶領不同年齡層的民眾重新認識海洋，體驗太平洋的壯闊與溫柔，感受生活與自然的緊密連結。

花蓮市長魏嘉彥表示，花蓮依山傍海，擁有迷人的海岸線與海洋資源。透過「海是生活節」的系列活動，市公所希望讓孩子、少年乃至成人，都有機會用眼睛觀察、用雙手體驗，從水面下的魚群到天上的星辰，打開對大海的認識，也打開自己的胸襟。誠摯邀請大家一同參加這場屬於海洋的節日，讓大海不再遙遠，讓生活更加豐富。

▲▼花蓮市公所精心規劃的「114年海是生活節：海好，洄瀾有你」活動即日起正式開放報名。（圖／花蓮市公所提供，下同）

活動內容共分為三個主題遊程，涵蓋從兒童到成人不同階段的海洋學習與體驗。針對國小三到六年級學童設計的「發掘海洋與星空的眼睛」，將從划船、生態觀察到仰望星空，引導孩子在一整天的活動與探索中，建立起與土地、海洋與文化的深厚連結。透過自然生態觀察與食魚教育，不僅學習海洋知識，更學會珍惜所擁有的一切。

▲▼花蓮市公所精心規劃的「114年海是生活節：海好，洄瀾有你」活動即日起正式開放報名。（圖／花蓮市公所提供，下同）

對象為國中與高中生的「走入自然的時區」，則讓青少年從理論走向實踐，透過潮汐觀察、星象辨識、航海操作等活動，在自然中學會判讀與應對。這不只是知識的學習，更是一場理解世界的旅程，引領他們走進真正的自然節奏，學習與自然共處的智慧。

而面向18歲以上民眾的「追尋青春的航海夢」，則是一段關於勇氣與自由的冒險。參加者將學習如何掌握船槳與風帆，辨識鯨豚與魚種，體會海上航行的樂趣與挑戰。當夜幕降臨，還將在滿天星斗下尋找方向，學習如何讓大海成為生活的一部分，成為熟悉的鄰居。

所有活動皆採網路報名方式，每梯次限額20人，額滿為止。報名與詳細資訊請上花蓮市文化觀光所網站查詢：https://reurl.cc/Gn6E2D。

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