鼓勵生育！花蓮托育福利逐年升級　新手父母親職教育課程報名中

▲花蓮北、中、南區親職教育課程時間、地點一覽表。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為使嬰幼兒在成長階段能夠有適宜且良好的教養環境，花蓮縣政府委託社團法人台灣果多教育發展協會於114年6月至10月辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」親職教育活動，於北、中、南各區針對「兒童發展」、「生活安全」、「親子互動」與「生活照顧」四大主題辦理13場課程，歡迎有興趣的家庭報名參加，



以上系列課程6月14日將於花蓮北、中、南區熱鬧開場，主題為生活照顧，將透過講師的帶領，提供家長為嬰幼兒選書及日常護理的小技巧，並帶領小朋友進行手作活動，希望藉由活動提升親子間的正向互動，增進親子間的親密關係。

縣長徐榛蔚表示，嬰幼兒在成長過程中會以大量的感官探索世界，並與照顧者建立依附關係及建立自我概念，尤其安全且良好的生活環境及正向的親子互動對於嬰幼兒發展十分重要，因此花蓮縣政府期望透過一系列親職教育活動能讓家長收穫更多育兒知識，協助家長打造完善的育兒空間及適宜的照顧，並引導照顧者與嬰幼兒建立親密的關係，非常歡迎縣內家長與孩子一同共度歡樂時光，共創親子美好的回憶。

為營造友善生育環境、減輕家庭育兒負擔，使縣內民眾樂婚、願生、能養，花蓮縣政府配合中央政策，每月發放育兒津貼及托育補助，若家長自行照顧之家庭可領取育兒津貼，金額分別為第1胎5,000元、第2胎6,000元、第3胎7,000元；若為送托公共托育家園或公共托嬰中心，托育補助金額分別為第1胎7,000元、第2胎8,000元、第3胎9,000元，若為送托準公共托嬰中心或準公共居家托育人員第1胎13,000元、第2胎14,000元、第3胎15,000元。

花蓮縣政府努力實現每鄉鎮一親子館或遊戲屋，提供適宜場所並辦理各式親子講座及活動，供家庭共同探索及娛樂，親子館內皆有專業托育人員可提供育兒諮詢，各親子館相關資訊如附表，歡迎縣內家庭多加使用育兒資源。

活動詳細內容及報名相關資訊請掃描QR CODE或逕洽社團法人臺灣果多教育發展協會王小姐（038234370）。

