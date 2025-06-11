黨外在野大聯盟今成立　黃國昌：希望讓台灣民主更有活力

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

前藍委鄭麗文發起籌組「黨外在野大聯盟」搶救大罷免，邀請對象橫跨在野勢力，包括馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅「館長」陳之漢、北一女教師區桂芝等人都在內。對此，民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌今（11日）說，很多民間人士看不下去民進黨搞大罷免就是選輸翻桌，想要重回一黨專制獨裁，「我們都尊重，也希望讓台灣的民主更有活力」。

針對在野大聯盟成立，黃國昌說，台灣本來就是民主多元社會，民進黨過去這段時間不斷營造，如果不順從民進黨就是中共同路人、就是親中舔共，但是台灣公民社會的智慧不會隨著民進黨口號起舞。

黃國昌指出，在多元民主社會中，很多民間人士看不下去民進黨搞大罷免就是選輸翻桌，想要重回一黨專制獨裁，讓民進黨愛怎麼搞就怎麼搞，去徹底癱瘓國會監督能量。

黃國昌舉例，所以民進黨未來媒體置入要花多少錢、養網軍要花多少錢，國會通通沒有監督的能量；要還給勞工的假期，只要民進黨搖頭，通通都不用想。

「台灣要走回過去一黨專制的老路嗎？」黃國昌說，就是因為看不下去，所以才有很多民間人士站出來，這種民間自發的組成，「我們都尊重，也希望讓台灣的民主更有活力」。

至於民進黨立委許智傑質疑成員背景一事，黃國昌說，許智傑都不丟臉？你忘了嗎？當初科技公司引進中國人來台灣搞詐騙洗錢，幫中國人用非法名目專案核准引入台灣騙台灣人錢，居中穿針引線施壓行政機關的，就是許智傑辦公室主任，「許智傑，你要抹紅人家要不要先看一下自家辦公室主任幹了什麼事？會不會太丟臉？」