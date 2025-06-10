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助國民黨抗罷免　黃國昌：一定會號召選民出來向賴清德說不

▲▼台灣民眾黨立法院黨團舉行「無兵可用 奢談國安！提高軍人待遇 落實國防安全」記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、立委陳昭姿、林憶君出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨主席朱立倫喊出「罷免賴清德」近來沒下文，民眾黨主席黃國昌今（10日）表示，罷免賴的門檻在憲法中寫得很清楚，立委席次人數就是不夠。他重申，雖無法達到罷賴的門檻，民進黨的大罷免本質上是選輸翻桌，「對於民進黨所發起這種破壞民主的行動，在野黨、民眾黨一定會號召選民出來向賴清德說不」。

黃國昌說，罷免賴清德的門檻在憲法裡面寫得很清楚，人數就不夠，立法院的席次不夠，這是基本的憲政常識。雖然沒有辦法跨越憲法增修條文的門檻直接罷免賴清德，但是對於民進黨政府過去這段時間，違法濫權、目無法紀，特別是立法院刪了中央政府及其所屬機關的預算，結果卓榮泰自己預算不肯刪，去刪給地方政府的一般補助款，目無法紀莫此為甚。

黃國昌直言，現在還演進階版，行政院長卓榮泰以為他是黑幫的幫主，台灣人民繳的錢全部都是上繳給民進黨這個黑幫的錢，「愛怎麼分配就怎麼分配，來跟我卓榮泰跪、抱我大腿的地方政府，我給你錢，敢不聽卓榮泰話的地方政府我不給錢，民進黨不是最討厭極權國家嗎？怎麼民進黨的所作所為跟極權國家毫無二致？忘了法治與人治最基本的差別嗎？」

「民進黨不要用大罷免來包裝，就是選輸翻桌，民進黨要重回一黨專制獨裁的老路，事情就這麼簡單。」黃國昌直言，民進黨控制司法、考試、監察、行政不夠，認為每個憲政機關要全面掌控，以民進黨、以綠為尊。

黃國昌強調，大罷免就是選輸翻桌，民進黨要重回一黨專政獨裁老路，「由民進黨所發起的政治行動，對於民進黨所發起這種破壞民主的行動，在野黨、民眾黨一定會號召選民出來向賴清德說不」。

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