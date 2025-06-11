火鍋店借刀殺人！拿客人手機「洗同業1星負評」...老闆娘道歉了

▲擔心對方評論太高，搶走風頭，老闆娘竟拿顧客手機給同業留一星負評。（圖／Goole maps）

圖文／CTWANT

近日有網友表示，她到高雄旗山某火鍋店用餐，留Google評論5星就送一盤蝦，而老闆拿客人手機幫同業留一星負評，對此，老闆娘也道歉，稱會親自跟對方道歉。

一名女網友在社群平台發文，表示日前到旗山一家火鍋店用餐，「當天去吃老闆娘突然過來說要送我們蝦子，然後要我們打五星好評，當時沒多想也覺得老闆娘很熱情，打完後給她看她卻要我們手機給她，我們也給了想說可能她手機不清楚之類的，拿到手機後就一直查詢旗山最好吃火鍋店，我們一開始沒想這麼多...結果我今天去看才發現，老闆娘是拿我們手機私自在給其他店打一星差評！！超級誇張。」

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貼文一出，不少人紛紛留言「她應該預謀很久了，被一星的店離他新的點超近」、「她一定是嫉妒他們生意比她好」、「好傻眼，我剛剛去看嘉義老牌那間，基本上他們最低原本還有4星，再來就全是老闆娘打的1星，嫉妒別人也不是這樣子的，拿客人的名聲來嗆欸」。

對此，老闆娘說，因店鋪裝修歇業，怕「旗山最好吃火鍋」的名號被搶走，而她也會親自跟對方道歉。

受害業者表示，看到負評很錯愕，開同一條街不怕競爭，因類型不同。民眾也說，同業應該要良性競爭，吃哪家讓消費者自行選擇。

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