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斯文保險經理涉2度下藥性侵　1女送醫急救1女「口渴逃狼爪」

▲喝酒,酒店,夜店,酒吧,酒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲1名保險業務經理，涉嫌2度下藥迷姦女子，被依妨害性自主罪嫌起訴。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

外表斯文白淨的陳姓保險業務經理，涉嫌上網購買迷姦藥物，趁聚餐時下藥迷昏A女後帶回房間性侵，導致A女到隔天仍昏迷不醒，靠友人協助就醫才恢復意識，幾天後，陳男邀約B女用餐並陪同B女返家，因B女覺得身體不適喊口渴，陳男到客廳倒水時發現有監視器，隨即溜之大吉，B女僥倖逃過一劫。台北地檢署9日依利用藥劑強制性交既遂、未遂2罪起訴陳男。

檢警調查，業績不俗的陳男在2024年3月間某天包下飯店房間，邀請工作認識的朋友們聚會，一群人在房間客廳酒酣耳熱之際，A女出現睏意，陳男趁勢帶A女進入臥室休息，隔天上午11點左右退房時間，陳男發現A女叫不醒，跑到客廳找人幫忙，但A女怎麼都叫不醒，因此被送到醫院急診室。

當時醫師判斷A女意識不清的情形，可能是中毒反應，進行生化檢測，果然發現A女體內有大量鎮定藥物反應，醫護人員一方面幫A女排出體內藥物，一方面進行檢傷，在A女下體發現男性DNA，經比對與陳男相同。

隔沒幾天，台北市婦幼隊又接獲一起報案，B女指控接受陳男邀約晚餐，餐後改到酒吧續攤，但是喝沒多少酒，就覺得身體不舒服，B女當下私訊閨蜜表示不對勁，並告訴陳男想先離席，陳男故作紳士陪伴B女返家後，因B女一直喊著口渴，陳男到客廳幫忙倒水時，發現B女家中裝有監視器，便匆匆離去。

此時B女的閨蜜好心幫忙叫外送一桶礦泉水，並在等待外送的時候，透過電話陪B女聊天，雖然B女出現大舌頭的不尋常狀況，閨蜜仍持續通話半個多小時，直到B女灌了大量的水舒緩症狀後就醫，已驗不出體內殘存藥劑，但經過警方調閱監視器，仍發現陳男在酒吧時，曾趁著B女上廁所時，有類似往飲料中倒入藥物的舉動。

檢警整理相關事證後發動搜索，在陳男住處發現網路購買的迷姦藥物，經送驗含有大花曼陀羅萃取物、褪黑激素等多種鎮定、助眠等藥性，但陳男始終否認犯行，堅稱與A女等友人在飯店聚餐時，他也喝醉了，不知道為何自己體液會在A女體內；另外他送B女回家後，因為尿急才會短暫進入屋內借廁所。

雖然陳男否認性侵，但檢察官綜合被害人、閨蜜說法，加上醫院診斷、監視器畫面，認為陳男接連2次下藥，其中1次性侵得逞既遂，另1次則是未遂，除依法提起公訴外，也懷疑陳男手法熟練，可能有其他女性也遭狼爪卻不自知，呼籲若有宴飲後昏沉不適感，可立即報警求助。

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