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死囚沈文賓稱壓死者入水僅2、3分鐘　法官斥：她不是水行俠！

▲▼死囚沈文賓提出再審，希望能逃過死刑。（圖／記者吳銘峯攝）

▲死囚沈文賓提出再審，希望能逃過死刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子沈文賓，2012年間為了查問逃家妻子的下落，竟押走2名無辜的被害人，將2人拷問後壓入水中溺殺，因此遭判死刑定讞。沈文賓向高等法院請求再審，高院9日開庭時，他說當時僅將被害人壓入水中2、3分鐘，法官立刻斥責，被害人不是水行俠吧？怎麼可以入水不呼吸？沈男無語。全案將由法官評議後再裁定。

本案發生於2012年12月間，當時36歲的沈文賓因為長期虐打妻子，妻子逃家，沈文賓帶著同父異母的弟弟沈文夏，一起開車去宜蘭到張姓妻子哥哥經營的檳榔攤，持槍押走當時妻舅的女友潘姓女子，以及鄰居呂姓男子，一同上車帶路找尋妻子。雙方在途中發生口角，沈氏兄弟在桃園大溪山區將2人雙手反綁，拖至一處灌溉溝渠將2人溺殺，而後將遺體載到三峽恩主公醫院停車場棄屍。

案發後震驚社會，沈文賓涉案部分，一審、二審、更一審、更二審、更三審、更四審，總計6次判處死刑，最高法院於2020年3月間駁回上訴，將沈文賓判處死刑定讞。同案被告沈文夏則是判刑19年定讞。沈文賓目前在台北看守所羈押，他認為本案有新事實、新證據，因此日前具狀向高等法院聲請再審。

高院開庭時沈男指出，他並無殺害潘女等人的故意，他只有將潘女壓入水中2、3分鐘，「我看她都沒有動。」但沈男話未說完，法官隨即斥責「潘女應該不是水行俠吧」、「有人可以忍受被壓在水中2、3分鐘不呼吸嗎？」、「難道是奧運選手嗎？」沈男無語。

律師立即請求休庭5分鐘，說要帶當事人沈男到法庭外討論訴訟策略。法官這時又說，要考量法警的戒護困難，必須在法庭內討論。法官說，自己不知道高院有無跑掉人犯，但他不想當第一個人犯跑掉的法官，也不想到時候跟法警一起討論怎麼抓人犯，「我沒有興趣當英雄耶」。

律師隨後請求法院函詢電信公司，確認沈男犯案時手機的定位以及基地台，要證明沈男有不在場證據；另外也要函詢法醫，以確認死者到底是被殺害，還是被傷害致死。但公訴檢察官指出，不論是手機定位、基地台，或是法醫的研究報告，全都無法推翻確定判決中認定的沈男殺人事實，沒有調查必要。法官最後諭知，將由合議庭評議後，再裁定是否重啟再審。

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