恐怖衝擊波畫面曝光！　山東化工廠爆炸5死6失蹤

記者張方瑀／綜合報導

中國山東省濰坊市一家化工廠日前發生爆炸，造成5人死亡、6人失聯，19人輕傷，爆炸時產生的強大衝擊波也全被民宅監視器拍下，畫面相當驚人。

這起爆炸發生在27日中午11時57分，根據社群平台日前流傳的一段監視器影像，事發當下僅聽見一聲巨響，接著巨大衝擊波橫掃而來，門窗瞬間炸裂，整排建築像被氣浪「重擊」般震動，許多民宅的玻璃窗、鐵門幾乎全數報銷。

根據中國媒體報導，這起爆炸不僅重創工廠本身，還波及方圓5公里。1公里內建物幾乎門窗盡碎，3公里外的高壓電線因震動斷裂，引發部分地區停電；甚至連5公里遠的商家天花板都被震垮，飛散的玻璃碎片射程達數百公尺。

▲中國山東省濰坊市一家化工廠日前發生爆炸。（圖／翻攝自YouTube）

中國官方截至27日晚間7時25分的統計指出，這起意外造成至少5人喪命、6人下落不明，另有19人輕傷送醫救治。事故發生後，緊急管理部調派超過200名消防與救難人員前往搶救，同時派出醫療與衛生團隊協助治療傷患。

除了人員傷亡與建物損壞，事故當天也引發校園恐慌。距爆炸現場約1公里的某所學校，有學生表示當時正在上課，「只聽見一聲巨響，窗戶瞬間炸裂、窗框塌了下來，我整個人被震飛」，並稱聞到「刺鼻的異味」，讓全班師生緊急戴上口罩避難。

而在距離爆炸點約6公里的一家工廠內，員工向《極目新聞》表示，「整棟樓像是被推了一把，窗戶炸開，強風吹進來，大家都嚇壞了。」

目前事故原因尚在調查中，當地環保單位已前往現場監測是否有毒物質外洩，相關數據尚未公布。不過有消息指出，這間友道化學公司2024年曾被指存在「安全隱患」至少2次。

根據了解，友道化學隸屬於中國大型設備製造商豪邁集團，成立於2019年，專門研發並生產農藥及醫藥中間體，廠區占地約46萬坪、員工超過300人，註冊資本達10億元人民幣。

而據中國官方統計，2024年全國共發生2萬1800起生產安全事故，導致1萬9600人死亡，凸顯工安問題仍是中國工業發展的隱憂。