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大陸 大陸焦點 特派現場

爛尾房3年沒人理…人妻開掛「巨乳維權」拯救全社區　政府火速出手

記者閔文昱／綜合報導 

中國山東棗莊的中原御府花園社區因開發商長期拖延交屋，淪為爛尾樓超過3年，讓近千戶買家飽受煎熬。雖然業主多次向相關部門申訴，卻始終無果，直到一位擁有傲人身材的女業主在抖音發影片控訴，才讓事件出現重大轉機，地方政府隨即介入處理，並重新啟動工程。

綜合陸媒報導，這位網名為「冬奇與霧凇」的人妻業主透露，當初丈夫買這間房是準備當婚房，如今孩子都已經3歲，房子卻仍無法交屋。她在影片中強調自己已繳清頭期款並背負房貸，家庭經濟壓力沉重，起初她以普通敘述方式拍攝維權影片，反應平平，後來改穿緊身衣、展露身形後，影片迅速爆紅，短短10天吸引數萬粉絲，讓「中原御府爛尾」事件成功登上熱搜。

▲人妻業主維權成功逼政府出手。（圖／翻攝自微博）

▲人妻業主維權成功逼政府出手。（圖／翻攝自微博，下同）

不過，巨大的流量也帶來不少爭議，女業主被部分網友質疑「擦邊搞流量」、炒作身材、趁機準備直播帶貨，她本人與丈夫則多次出面否認，強調自己只想幫助大家維權，不會轉行做網紅或帶貨賺錢。隨著事件受關注，她也收到相關部門約談，希望她「傳遞正能量」，並在事件處理期間謹言慎行。

▲人妻業主維權成功逼政府出手。（圖／翻攝自微博）

報導指出，該案在引發輿論壓力後已有明顯進展，目前現場已有十多名工人復工，相關單位也承諾半年內完成交屋作業。女業主感慨，若不是她以「特殊方式」發聲，恐怕還有數百戶人家繼續無家可歸、租屋度日，不過她也強調，等交屋完成後將關閉帳號，回歸正常生活。

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