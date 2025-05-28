不分男女！山東一村22歲「免費拿房」　外地人直呼：現在遷戶口

記者廖翊慈／綜合報導

山東省沂南縣南村社區近期舉行，第11批免費青年樓房分配儀式，6名適齡青年每人分到了，100平方公尺的公寓套房。南村長年推進該項分房政策，只要年滿22歲且為當地居民，皆可申請免費拿房。令不少外地居民直呼，「超羨慕，現在遷戶口來得及嗎？」

據《大象新聞》報導，南村社區從2009年開始免費分配套房，享受免費分配套房需要具備兩個條件，一是必須是本村居民，二是現年滿22歲的青年，16年來，南村社區共免費分配套房218套。

今年22歲的南村社區居民車昊洋拿到新房鑰匙後，格外滿意。她表示，「在我們村裡，不管男女，只要到了年齡就分一套房，我今天就分到了稱心如意的房子，分房公平公正，我很知足。」

除分房外，南村還發放津貼，60歲以上老人每年獲7000元生活補貼（人民幣，下同，約台幣2.9萬元），其他居民每年也有4000元可領（約台幣1.6萬元）。

報導指出，分房政策緩解了年輕人購屋壓力，退伍軍人、適齡青年等族群可直接獲得住房權利，不過村民僅有使用權，無法自由抵押或交易。

當地相關工作人員指出，分配到的房源地處中心，地理位置不差，每套價值約100萬元（約台幣415萬元），不過住戶仍須繳納管理費等費用，單位不會幫忙負擔。

公開資料顯示，南村固定資產20多億元，集體收入超億元，2015年就是名副其實的億元村，2023年全村固定資產更是達到23億。

相關消息令不少外地居民羨慕不已，「我眼红病犯了」、「現在改IP還來得及嗎」、「有錢，才能這樣玩」、「見者有分行嗎」。